Rescate de un símbolo de La Laguna y patrimonio de Tenerife: el rótulo de la Librería Lemus se salva gracias a Ínsula Signa

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna amanece con un vacío en su paisaje cotidiano, pero con una victoria para su memoria colectiva. El histórico rótulo de la Librería Lemus, un icono que durante décadas orientó a generaciones de estudiantes, bibliófilos y paseantes en el corazón de la ciudad universitaria, ha sido rescatado por la asociación Ínsula Signa. Esta intervención de urgencia evita que una de las señas de identidad más potentes del comercio local sea destruida tras el fin de su etapa comercial, integrándola en un fondo patrimonial que busca dignificar el arte de la rotulación en el Archipiélago.

"Esperamos que algún día pueda ser expuesto en un lugar adecuado", han manifestado los responsables del rescate. Por el momento, la pieza ha sido trasladada a los almacenes de la asociación, donde recibirá los cuidados necesarios para su conservación. Con esta incorporación, la Librería Lemus se une a una selecta lista de "supervivientes" gráficos, junto a nombres tan grabados en el ADN tinerfeño como Casa Peter —el legendario local de perritos calientes que cerró en enero de 2026— o la Perfumería Palarea, cuya rotulación de neón de 1944 es considerada una de las joyas de la corona de la capital.

Ínsula Signa, cinco años defendiendo la "Isla de los Signos"

La labor de Ínsula Signa (que en latín significa tanto "los signos de las islas" como "la isla de los signos") no es solo logística, sino profundamente romántica y técnica. Bajo la dirección de Jaime Medina, graduado en la Escuela de Bellas Artes Massana de Barcelona, la asociación cumple un lustro trabajando sin ayudas externas para concienciar sobre la importancia de mirar hacia arriba. Medina, que inició esta cruzada para preservar el oficio de la rotulación, defiende que un cartel es mucho más que publicidad: es un documento histórico que habla de técnicas olvidadas, modas estéticas y la propia identidad de un barrio.

El proceso de rescate de una pieza como la de Lemus no es sencillo. Los miembros de la asociación, que aportan sus propios oficios y recursos, actúan en muchas ocasiones "de oficio" cuando detectan que un local emblemático baja la persiana. El objetivo es claro: verificar el valor patrimonial de la pieza, difundirlo en redes para crear conciencia social y comenzar un riguroso proceso de catalogación, fotografía y documentación técnica.

El taller de "chapa y pintura" de la memoria

Una vez que un rótulo llega a manos de Ínsula Signa, comienza una fase de restauración para asegurar su legado:

Limpieza y estabilización: Se eliminan los restos de suciedad y óxido acumulados por años a la intemperie.

Se eliminan los restos de suciedad y óxido acumulados por años a la intemperie. Restauración técnica: En casos como el de la Perfumería Palarea, se estudian sistemas de neón prácticamente extintos hoy día.

En casos como el de la Perfumería Palarea, se estudian sistemas de neón prácticamente extintos hoy día. Catalogación cultural: Se documenta la historia del comercio y el diseño original para dotar a la pieza de un contexto histórico.

El reto de la visibilidad: del Micromuseo al futuro museo permanente

Fachada de la librería Lemus / E. D.

A pesar del éxito en los rescates, la asociación se enfrenta a un obstáculo crítico: el espacio físico. Con el cierre de negocios históricos acelerándose en los últimos años, el almacén de Ínsula Signa empieza a quedarse pequeño para custodiar carteles de grandes dimensiones. Para que estas piezas no queden simplemente "guardadas", han lanzado la iniciativa del "Micromuseo".

Este proyecto permite que los rótulos sean "adoptados" y expuestos temporalmente por el público o entidades colaboradoras, dándoles una segunda vida a pie de calle mientras se espera por una solución definitiva. El sueño de Jaime Medina y sus compañeros es la creación de un espacio museístico dedicado al patrimonio gráfico comercial, un lugar donde el cartel de la Librería Lemus, junto al de Scorpio Videoclub o Casa Peter, puedan ser contemplados en conjunto como una crónica visual de la evolución de Canarias.

La salvación del rótulo de Lemus no es solo un acto de conservación; es una promesa de que, aunque los negocios cierren sus puertas, la memoria visual de nuestras calles no tiene por qué desaparecer. Mientras llega ese museo definitivo, Ínsula Signa seguirá siendo el último escudo contra el olvido para los signos que, un día, nos dieron la bienvenida a casa.