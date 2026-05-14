El puerto de Garachico, entre los primeros puertos públicos de Canarias con Bandera Azul

El puerto de Garachico, en el norte de Tenerife, ha sido reconocido con una Bandera Azul, convirtiéndose en uno de los seis primeros puertos de gestión pública directa de Canarias que obtiene este distintivo.

El reconocimiento, concedido dentro del programa internacional Bandera Azul, avala criterios relacionados con la calidad de los servicios, la seguridad, la información ambiental, la accesibilidad y la sostenibilidad en instalaciones portuarias.

Junto al enclave tinerfeño han sido distinguidos los puertos de Agaete, en Gran Canaria; Caleta del Sebo, en La Graciosa; Gran Tarajal, en Fuerteventura; y Órzola y Playa Blanca, en Lanzarote.

Garachico entra en la red de puertos con Bandera Azul

La distinción supone un respaldo para el puerto de Garachico, una infraestructura vinculada a la actividad marítima del norte de Tenerife y al uso pesquero, deportivo y recreativo del litoral.

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha señalado que el objetivo es avanzar hacia una red de ecopuertos inteligentes, basada en la eficiencia energética, la digitalización y la mejora de los servicios.

Hasta ahora, en el Archipiélago ya contaban con Bandera Azul dos puertos de gestión privada: Puerto Calero, en Lanzarote, y Mogán, en Gran Canaria. La novedad de esta edición es la incorporación de instalaciones públicas gestionadas directamente por Puertos Canarios.

El plan de Puertos Canarios

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, ha destacado que esta primera tanda de reconocimientos abre el camino para que otros enclaves autonómicos opten al distintivo en próximas ediciones.

Entre los puertos en los que ya se trabaja para futuras candidaturas figuran La Restinga, en El Hierro; Arguineguín, en Gran Canaria; y Tazacorte, en La Palma.

Moreno también ha señalado que el puerto de Órzola, en Lanzarote, se convierte en el más pequeño de España con Bandera Azul. La entrega de los distintivos concedidos este año en Canarias está prevista para el 22 de junio en el puerto de Agaete.

¿Qué supone este reconocimiento?

La Bandera Azul es un distintivo internacional que exige el cumplimiento de estándares ambientales, de seguridad y de calidad en playas y puertos. En el caso de las instalaciones portuarias, valora aspectos como la limpieza, la gestión de residuos, la atención a usuarios, la accesibilidad y la información disponible.

Para Garachico, la concesión de esta bandera refuerza su posición dentro de la red portuaria autonómica y supone un compromiso de mantenimiento de esos criterios en el tiempo.