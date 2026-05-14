Así se prepara Tenerife para la visita del papa León XIV: casi 2.000 voluntarios participaran en el dispositivo

La organización de la visita del papa León XIV a Tenerife, prevista para el viernes 12 de junio, ha iniciado ya el trabajo directo con los equipos de voluntariado que colaborarán en los principales actos programados en la isla. Este miércoles tuvo lugar una reunión en la que participaron más de 300 personas solo en el primero de los tres turnos para coordinar funciones, resolver dudas y comenzar a preparar un operativo que será clave para atender a miles de asistentes.

En total, la organización contará con cerca de 2.000 colaboradores, 1.600 voluntarios de organización y otros 300 ministros extraordinarios encargados de colaborar en el reparto de la comunión durante la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Andrés Gutiérrez

Su papel será relevante en los dos grandes encuentros previstos: el acto con migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna, al que se espera que acudan unas 4.000 personas, y la misa principal en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde la previsión alcanza los 40.000 asistentes.

Dos actos centrales y un amplio despliegue

El dispositivo de voluntariado se repartirá entre los actos principales de la agenda papal. En la plaza del Cristo, donde se celebrará el encuentro con personas migrantes, se movilizarán alrededor de 60 voluntarios. El grueso del operativo se concentrará en el puerto capitalino, escenario de la misa multitudinaria.

La visita al centro de Las Raíces contará con su propio dispositivo de seguridad. También estará controlado por los cuerpos policiales el recorrido previsto por las calles Viana y San Agustín, hasta el Obispado.

Grupos de veinte personas y funciones específicas

El operativo se organizará en grupos de veinte personas, cada uno con un responsable. Los voluntarios tendrán funciones muy concretas para facilitar el acceso, la orientación y la atención de los asistentes.

Una de las primeras tareas será ayudar en la llegada al recinto desde diferentes puntos de entrada y transporte. Entre ellos figuran la última parada del tranvía, la zona de aparcamiento habilitada para personas con movilidad reducida en el entorno del Auditorio y los accesos próximos a Presidencia del Gobierno de Canarias y Hacienda.

María Pisaca

Antes de entrar al recinto, se establecerá un primer filtro de seguridad, con entre siste y ocho arcos de seguridad. Esa labor corresponderá a los cuerpos de seguridad, mientras que los voluntarios se encargarán de orientar a los asistentes una vez superado el control. Dentro del espacio, cada persona será dirigida hacia uno de los cuatro accesos habilitades, según la ubicación de su asiento.

La organización prevé que el público permanezca sentado durante la celebración. También se repartirán abanicos, gorras y agua para hacer más llevadera la espera. no estará permitido acceder con recipiente de aluminio ni con sillas portátiles.

Atención a personas con movilidad reducida, información y asistencia sanitaria

El voluntariado tendrá presencia en distintos servicios. Habrá equipos dedicados a acompañar a personas con movilidad reducida, personal en la carpa de información, colaboradores en una tienda de merchandising y voluntarios de apoyo a los medios de comunicación.

También se organizará el reparto de agua y se dispondrá de un equipo sanitario para atención temprana. Durante la comunión, los ministros extraordinarios estarán acompañados por voluntarios identificados con paraguas, una medida pensada para facilitar su localización entre los asistentes.

Todos los colaboradores llevarán una polo específica para que puedan ser reconocidos con facilidad. El polo incluirá una banda cruzada en la parte delantera, similar a una estola de diácono, y en la espalda figurará el servicio asignado.

Los colores perimitán distinguir las funciones:

Rojo para el staff.

para el staff. Naranja para la mayoría del voluntariado.

para la mayoría del voluntariado. Verde para información y comunicación.

para información y comunicación. Azul para accesibilidad y atención a personas con discapacidad.

para accesibilidad y atención a personas con discapacidad. Salmón para el equipo sanitario, identificado además con una cruz en la parte posterior.

Horarios y recomendaciones para los asistentes

Pedro López, médico y responsable de coordinar el voluntariado, ha explicado que los voluntarios deberán estar en sus puestos desde las seis de la mañana, una hora antes de la apertura del recinto. Las puertas se cerrarán 45 minutos antes de la llegada del pontífice y volverán a abrirse unas dos horas después, al finalizar la misa.

La organización también advierte de una cuestión práctica importante: quienes asistan al acto de La Laguna no llegarán a tiempo a la misa prevista en Santa Cruz de Tenerife. Por ello, se recomienda a los participantes planificar con antelación a cuál de los encuentros acudirán.