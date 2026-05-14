El Polígono del Valle de Güímar tarda once años en aprobar el ente de conservación

El Polígono Valle de Güímar ya cuenta con la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), el órgano que se responsabiliza del mantenimiento del complejo industrial del Sureste de la Isla. Después de 11 años de trámites, el Consejo de Gobierno insular aprobó ayer los estatutos por los que se regirá.

Este hito, propiciado por la Consejería de Industria del Cabildo de Tenerife, «no solo resuelve un complejo laberinto administrativo, que bloqueó esta iniciativa durante más de una década, sino que también sitúa a la industria en la agenda insular, como herramienta para un crecimiento económico centrado en la diversificación como modelo de éxito», señaló ayer el vicepresidente de la Corporación, Lope Afonso, en el momento de anunciar el acuerdo.

El Polígono Industrial Valle de Güímar tiene una extensión de 2.024.999 metros cuadrados. De este espacio global, la superficie neta dedicada exclusivamente al uso industrial ronda los 1.200.000 metros cuadrados. Por municipios, el 52,98% del suelo –más de un millón de metros cuadrados– forman parte de Arafo; el 29,30% –casi 600.000 metros cuadrados–se encuentran en Güímar y el 17,72% restante –casi 360.000 metros cuadrados– pertenecen a Candelaria.

Con la aprobación de los estatutos, se crea una Entidad Urbanística integrada por los empresarios y las administraciones públicas, con el objetivo de llevar a cabo el mantenimiento diario que requiere un espacio de estas características. Para materializar este respaldo al sector industrial, el Cabildo aporta una subvención de 200.000 euros que, junto a los 250.000 euros financiados por la Asociación Mixta de Compensación saliente (formada por CaixaBank, Cabildo y Sepes), dotan a la nueva entidad de un capital inicial de 450.000 euros.

Lope Afonso aseguró que con esta medida, «el Polígono Industrial Valle de Güímar puede convertirse en el corazón industrial de Tenerife y de Canarias». A su juicio, «supone un espaldarazo al sector industrial, que nos permite garantizar seguridad jurídica en este entorno para atraer inversiones y fortalecer el empleo cualificado».

Por su parte, el consejero de Industria del Cabildo, Manuel Fernández, incidió en que «la trascendencia de este acuerdo implica la implantación de un modelo de colaboración público-privada que garantiza una aportación inicial de 450.000 euros para la gestión de este espacio de interés estratégico». Sostuvo que «se ha conseguido un documento consensuado entre todos los actores principales de este proceso: los tres ayuntamientos del Valle y todos los empresarios que desarrollan su actividad en el Polígono».