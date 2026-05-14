Un mural sobre la leyenda de la Cruz y el caballero luce en Los Realejos
El mural, obra del artista tinerfeño Jonathan Airjecor se encuentra en La Cruz Santa
En la Calle Real de La Cruz Santa, junto a la plaza de este núcleo, el artista tinerfeño Jonathan Airjecor ha puesto su firma a una nueva obra del museo internacional al aire libre '6 de 12' , en este caso pintando una alegoría sobre la legendaria historia del hallazgo de la Cruz en el Barranco de La Raya, leyenda que data de 1666.
Según la transmisión oral, la historia cuenta que al caer un caballero, su caballo escarbó en el terreno encontrando el madero, lo que éste interpretó como una señal divina.
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, el teniente de alcalde de La Cruz Santa, Darío Pérez, y la concejala de Cultura, Alba Hernández, visitaron este jueves, 14 de mayo, al artista, mientras culminaba su obra, la número 45 del amplio catálogo del festival realejero '6 de 12', que impulsan Ayuntamiento de Los Realejos y AFAVER desde 2019 y que coordina el también artista mural Víctor Pacheco 'Kob Tropikal', presente en el citado encuentro.
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