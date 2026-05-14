Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis del hantavirusOposiciones a docentes en CanariasLetrero de la Librería LemusPolizones en CanariasRodaje en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Un mural sobre la leyenda de la Cruz y el caballero luce en Los Realejos

El mural, obra del artista tinerfeño Jonathan Airjecor se encuentra en La Cruz Santa

Nuevo mural en Los Realejos

Nuevo mural en Los Realejos

Ver galería

Nuevo mural en Los Realejos / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

En la Calle Real de La Cruz Santa, junto a la plaza de este núcleo, el artista tinerfeño Jonathan Airjecor ha puesto su firma a una nueva obra del museo internacional al aire libre '6 de 12' , en este caso pintando una alegoría sobre la legendaria historia del hallazgo de la Cruz en el Barranco de La Raya, leyenda que data de 1666.

Según la transmisión oral, la historia cuenta que al caer un caballero, su caballo escarbó en el terreno encontrando el madero, lo que éste interpretó como una señal divina.

Noticias relacionadas y más

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, el teniente de alcalde de La Cruz Santa, Darío Pérez, y la concejala de Cultura, Alba Hernández, visitaron este jueves, 14 de mayo, al artista, mientras culminaba su obra, la número 45 del amplio catálogo del festival realejero '6 de 12', que impulsan Ayuntamiento de Los Realejos y AFAVER desde 2019 y que coordina el también artista mural Víctor Pacheco 'Kob Tropikal', presente en el citado encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
  2. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  3. La fruta del dragón se expande en Tenerife: un superalimento que ahorra agua en la agricultura
  4. Pillan a dos turistas en Tenerife llevándose una planta protegida y una roca volcánica de gran tamaño del Parque Nacional del Teide
  5. Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife
  6. ¡Aviso! Si vives en Tenerife, el 15 de mayo sonará un fuerte pitido en tu móvil: el Gobierno de Canarias hará una prueba masiva del sistema ES-Alert
  7. El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
  8. Confrontación institucional inédita: el Ejecutivo central impone el fondeo del crucero del hantavirus en Tenerife al arrebatar las competencias a Canarias

Un mural sobre la leyenda de la Cruz y el caballero luce en Los Realejos

Un mural sobre la leyenda de la Cruz y el caballero luce en Los Realejos

Una exposición que une ciencia e inclusión: el IAC estrena una muestra elaborada por usuarios de Sinpromi

Una exposición que une ciencia e inclusión: el IAC estrena una muestra elaborada por usuarios de Sinpromi

El Ayuntamiento de Los Silos recupera el kiosco por impago del concesionario

El Ayuntamiento de Los Silos recupera el kiosco por impago del concesionario

MasterChef World Experience llega a Tenerife con una jornada gastronómica abierta al público

MasterChef World Experience llega a Tenerife con una jornada gastronómica abierta al público

Tenerife mira al norte: la Aemet avisa de lluvias débiles, fuerte oleaje y viento intenso este viernes

Tenerife mira al norte: la Aemet avisa de lluvias débiles, fuerte oleaje y viento intenso este viernes

Aena destina más de 7 millones a la insonorización de 802 viviendas del entorno del aeropuerto de Tenerife Sur

Aena destina más de 7 millones a la insonorización de 802 viviendas del entorno del aeropuerto de Tenerife Sur

El director de la OMS, al pueblo de Tenerife: "Habéis dejado huella en cómo responder a las crisis"

El director de la OMS, al pueblo de Tenerife: "Habéis dejado huella en cómo responder a las crisis"

Un ejército de voluntarios se ponen manos a la obra para ayudar a los asistentes a los actos del papa León en Tenerife

Un ejército de voluntarios se ponen manos a la obra para ayudar a los asistentes a los actos del papa León en Tenerife
Tracking Pixel Contents