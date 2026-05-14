El médico detenido en Tenerife por agresiones sexuales exploró a las jóvenes sin testigos

El médico de mediana edad que fue detenido en el norte de Tenerife por delitos de agresión sexual a cuatro jóvenes citaba a las supuestas víctimas en su consulta a última hora de la tarde en un centro de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Además, en esas atenciones a las afectadas nunca estaba presente la enfermera. El hombre investigado se aseguraba, presuntamente, de que hubiera menos usuarios en el edificio y de que, al no haber ATS en la dependencia donde desarrollaba su actividad laboral, no existían testigos de una supuesta conducta ilícita.

Así lo reveló en la jornada de ayer la Policía Nacional, que procedió al arresto del facultativo después de recibir los testimonios de las cuatro denunciantes localizadas hasta el momento.

De baja laboral

En la actualidad, el varón implicado en este asunto permanece en libertad provisional y se encuentra en situación de baja laboral en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La investigación fue llevaba a cabo por agentes destinados en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría del Puerto de la Cruz-Los Realejos.

Estos profesionales descubrieron que todas las jóvenes afectadas, que tienen edades comprendidas entre los 17 y los 19 años, acudieron a la cita con el médico en el centro de salud para recibir información relacionada con los diferentes tipos de métodos anticonceptivos.

Prevención de contagios

Una vez que se hallaban en la consulta, el facultativo les informaba de que él formaba parte de la Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual.

La supuesta pertenencia a dicho equipo era aprovechada por el ahora investigado para realizarles tocamientos injustificados, bajo la excusa de efectuar exploraciones ginecológicas y mamarias.

Sin embargo, tales tocamientos no estaban justificados ni eran necesarios para brindar información sobre métodos anticonceptivos.

Unidad específica

Integrantes de la UFAM comprobaron que el investigado realizaba citologías a las pacientes en su propia consulta, a última hora de la tarde y sin presencia de ninguna enfermera que le asistiese. Y eso a pesar de que en el centro de salud existía una unidad especializada para este tipo de pruebas médicas.

Las citologías son exámenes ginecológicos sencillos, rápidos e indoloros para analizar células del cuello uterino para detectar de forma precoz el cáncer de cérvix, lesiones precancerosas, infecciones por el virus del papiloma humano y otras infecciones vaginales.

Las denunciantes explicaron a los investigadores que el facultativo no entregaba informes clínicos de dichas exploraciones y que se limitaba a informar de palabra que los resultados eran correctos.

El facultativo hizo pruebas para las que ya existe una unidad específica en el centro

Los profesionales de la UFAM no descartan que en las próximas semanas puedan localizar a más mujeres perjudicadas por dicha situación irregular.

El médico acusado fue puesto a disposición de la titular de la Plaza de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de La Orotava, Adriana Miranda, que lo investiga por cuatro delitos de agresión sexual y que decretó su puesta en libertad provisional, con una medida cautelar, que consistió en una orden de alejamiento de las cuatro jóvenes denunciantes.

Nunca llegó a entregar por escrito los resultados de las citologías

En el momento en que denunciaron los hechos, las supuestas víctimas no se conocían de nada. Pero la coincidencia de algunos aspectos esenciales en sus testimonios otorgó credibilidad a sus respectivos relatos y permitió iniciar las pesquisas para esclarecer los hechos.

Curiosamente, hasta el momento en que fue apresado, el médico arrestado era un profesional muy apreciado por la mayoría de sus pacientes de la localidad, tal y como indicaron las fuentes consultadas en días pasados.