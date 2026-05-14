MasterChef World Experience llega a Tenerife con una jornada gastronómica abierta al público

Santa Cruz de Tenerife acogerá este domingo, 17 de mayo, la primera MasterChef World Experience, una iniciativa vinculada a El Reto de MasterChef que convertirá el Parque García Sanabria en un espacio dedicado a la gastronomía, el entretenimiento y la participación del público.

La jornada se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas y permitirá a los asistentes disfrutar de diferentes actividades en directo relacionadas con el universo de El Reto, acercando al público la experiencia de la competición gastronómica de una manera más cercana, dinámica e inmersiva.

Además, el evento contará con la participación de Raquel Meroño, team leader de El Reto de MasterChef 2026, que formará parte de las actividades programadas durante la jornada.

Raquel Meroño, en el centro, con el delantal de El Reto de Masterchef. / E. D.

MasterChef World Experience nace con el objetivo de acercar el universo de El Reto al público y ofrecer una experiencia participativa donde la gastronomía y el entretenimiento se convierten en protagonistas. El evento combinará retos culinarios, pruebas en directo, interacción con creadores de contenido y dinámicas abiertas para todos los asistentes.

¿Qué es El Reto de MasterChef?

El Reto de MasterChef es la competición gastronómica digital vinculada al universo MasterChef que combina cocina, entretenimiento y creación de contenido a través de una experiencia híbrida entre el entorno online y los eventos presenciales. El proyecto permite a cualquier persona participar desde casa a través de retos culinarios y dinámicas en directo, optando a formar parte de las fases finales presenciales del concurso.

Tras una primera edición con miles de participantes y millones de impactos en redes sociales y plataformas digitales, El Reto de MasterChef continúa ampliando su presencia en distintas ciudades españolas mediante las MasterChef World Experience, eventos abiertos al público que acercan el universo gastronómico del formato a través de showcookings, retos interactivos, creación de contenido y experiencias participativas.

El proyecto combina gastronomía, tecnología y entretenimiento en un formato diseñado para conectar tanto con seguidores del programa de televisión como con nuevas audiencias digitales, integrando retransmisiones en directo, influencers, dinámicas participativas y contenidos multiplataforma.