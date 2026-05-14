Un joven resulta herido grave en una colisión entre tres coches en la TF-1, a la altura de Arico
El accidente se produjo de madrugada en sentido sur y dejó también a un hombre de 51 años con lesiones leves. Un tercer afectado fue atendido en el lugar
Un joven de 21 años ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este jueves en la TF-1, a la altura del municipio de Arico, en Tenerife. En la colisión se vieron implicados tres turismos y también resultaron afectados otros dos hombres, uno de ellos trasladado a un centro hospitalario con lesiones leves.
Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias, el siniestro tuvo lugar sobre las 05:15 horas en la autopista del sur, en sentido sur, a su paso por Arico.
Hasta el lugar se desplazaron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistieron a los ocupantes afectados por el accidente. El herido más grave, un joven de 21 años, presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la atención sanitaria. Tras ser estabilizado, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Dos afectados con lesiones leves
El personal sanitario también atendió a un hombre de 51 años, que sufrió policontusiones de carácter leve. En su caso, fue trasladado en ambulancia al Hospital Parque para continuar con la valoración médica.
Además, un tercer hombre fue asistido en el propio lugar del accidente por contusiones leves, sin que inicialmente fuera necesario su traslado a un centro sanitario.
Intervención de bomberos, carreteras y Guardia Civil
En el operativo participaron también efectivos de Bomberos de Tenerife, que colaboraron con el resto de servicios de emergencia desplazados a la zona. Por su parte, personal del Servicio de Carreteras se encargó de la limpieza de la vía tras la colisión, con el fin de recuperar las condiciones de seguridad para la circulación.
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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