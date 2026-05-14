Dos heridos en un choque frontal en la TF-65, en San Miguel de Abona

Dos personas resultaron heridas este jueves tras una colisión frontal entre dos vehículos en la TF-65, a la altura de El Castillo, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.

El aviso llegó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 Canarias a las 08:32 horas. Tras recibir la alerta, la sala operativa activó los recursos de emergencia necesarios para atender el accidente.

Trasladados al Hospital Quirón

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar a los dos afectados, un hombre y una mujer, que presentaban traumatismos torácicos de carácter moderado en el momento inicial de la atención.

Ambos fueron evacuados en ambulancia al Hospital Quirón para continuar con la valoración médica.

La Guardia Civil investiga el accidente

Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta la zona y se hicieron cargo del atestado para determinar las circunstancias de la colisión.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las causas del siniestro ni sobre posibles afecciones al tráfico en la vía.