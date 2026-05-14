EAVE desarrolla en Canarias la energía del futuro

¿Cómo nace EAVE?

EAVE nace en 2019 en Canarias, desde una contradicción muy evidente: vivimos en uno de los territorios con más potencial solar de Europa, pero durante décadas hemos dependido de energía importada y combustibles fósiles.

La empresa nace para cambiar esa realidad desde lo concreto. No desde grandes discursos, sino ayudando a personas, empresas e instituciones a electrificar su día a día: cargar un coche eléctrico, instalar autoconsumo, almacenar energía y reducir su dependencia del sistema tradicional.

Al principio el reto era hacer fácil lo que parecía complejo. Hoy el reto es mayor: convertir esa experiencia en tecnología propia.

¿A qué se dedica EAVE?

EAVE trabaja en energía sostenible, movilidad eléctrica, autoconsumo, almacenamiento e innovación tecnológica.

Instalamos puntos de recarga, sistemas fotovoltaicos, baterías y soluciones energéticas para hogares, empresas y administraciones. Pero cada vez somos menos una empresa que solo instala y más una compañía que desarrolla tecnología para acelerar la transición energética.

Desde I+D+i trabajamos con baterías de segunda vida, inteligencia artificial, electrónica de potencia, monitorización remota y nuevos modelos de gestión energética. En pocas palabras: buscamos que la energía limpia no solo se produzca, sino que se almacene, se gestione y llegue donde antes solo llegaba el diésel.

Proyecto principal de EAVE

Nuestro gran proyecto ahora mismo es la evolución de EAVE hacia una compañía Clean Tech.

Un ejemplo claro es Second Life, nuestra línea de trabajo centrada en dar una segunda vida a baterías que ya no sirven para aplicaciones de alta potencia, pero que todavía tienen mucho valor energético. Una batería que ya no mueve un coche puede servir para alimentar una casa, una industria, una embarcación o un puerto.

Dentro de esa línea nace Nomad, con soluciones que van desde baterías portátiles hasta sistemas industriales de almacenamiento. Y a partir de esa base tecnológica estamos desarrollando proyectos como NOMAD Port, para electrificar muelles sin depender de generadores diésel, y NautiLion, pensado para sustituir generadores auxiliares en embarcaciones mediante baterías de segunda vida y recarga solar.

Para nosotros, la economía circular no es una etiqueta. Es convertir un residuo potencial en infraestructura energética.

¿Año de creación de la empresa?

EAVE comenzó su actividad en noviembre de 2019. Primero validamos el modelo en Canarias, empezando por Tenerife y creciendo después hacia el resto de islas.

El punto de partida fue la movilidad eléctrica. Detectamos que muchas personas querían dar el salto al vehículo eléctrico, pero tenían miedo a una pregunta muy básica: “¿y dónde lo cargo?”. Ahí EAVE encontró una oportunidad: resolver la parte técnica, simplificar el proceso y acompañar al cliente.

Después llegó la expansión nacional, el crecimiento de equipos y la entrada en nuevas líneas como fotovoltaica, almacenamiento, mantenimiento e innovación. Hoy estamos en una fase distinta: queremos transformar todo ese conocimiento acumulado en tecnología propia.

¿Quiénes forman EAVE?

EAVE está formada por un equipo multidisciplinar: instaladores, ingenieros, perfiles comerciales, operaciones, atención al cliente, desarrollo tecnológico, marketing, administración y dirección.

La compañía está liderada por sus fundadores, Luis Linares, Josué García y David Machín, pero el crecimiento real se entiende por la capacidad del equipo para aprender de cada instalación y convertir ese aprendizaje en mejora continua.

Una de nuestras fortalezas es tener equipos técnicos propios. Eso nos permite estar cerca del cliente, entender los problemas reales y no diseñar tecnología desde una torre de marfil. La innovación de EAVE nace del campo, del tejado, del garaje, del puerto y del contacto directo con quien usa la energía cada día.

¿Cuáles son los principales clientes de EAVE?

Trabajamos con quien está electrificando su vida, su empresa o su infraestructura.

Nuestros clientes son particulares que instalan un punto de recarga o placas solares, empresas que quieren reducir costes y emisiones, fabricantes y concesionarios que necesitan acompañar al comprador de vehículo eléctrico, y administraciones que buscan soluciones energéticas más sostenibles.

Además, desde I+D+i estamos abriendo nuevos verticales en sectores como el náutico, el portuario y el logístico, donde hay una necesidad urgente de reducir emisiones sin esperar a grandes obras ni infraestructuras imposibles.

Próximos pasos, expansión de EAVE

La expansión de EAVE no es solo geográfica. También es tecnológica.

Durante años se ha hablado de transición energética como si todo consistiera en instalar más placas solares. Eso es importante, pero no suficiente. El verdadero salto está en saber almacenar, gestionar y utilizar esa energía de forma inteligente.

Nuestros próximos pasos pasan por consolidar la presencia nacional, acelerar el desarrollo de soluciones de almacenamiento con baterías de segunda vida y validar proyectos en entornos reales. NOMAD Port y NautiLion representan muy bien esa dirección: llevar energía limpia a lugares donde hasta ahora se quemaba combustible por falta de alternativas flexibles.

Empezamos instalando el futuro. Ahora queremos fabricarlo.

Están instalados en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿qué les aporta?

Para EAVE, estar vinculados al ecosistema tecnológico de Tenerife tiene mucho sentido. Canarias es un laboratorio natural para la transición energética: tenemos sol, islas, puertos, limitaciones de red, dependencia exterior y una necesidad real de soluciones más autónomas.

Ese contexto nos obliga a innovar. Y lo interesante es que muchas de las soluciones que aquí son urgentes, fuera también serán necesarias.

El Parque Científico y Tecnológico nos aporta entorno, conexión con instituciones, acceso a talento y cercanía a infraestructuras donde probar soluciones reales. Para nosotros, Canarias no debe ser solo un lugar donde se instalan tecnologías de otros. Puede ser un lugar desde el que se desarrollan tecnologías para otros territorios.

Para seguir creciendo, ¿qué apoyo necesitan de las administraciones?

Pediría tres cosas: velocidad, confianza y espacios reales de prueba.

La transición energética no puede avanzar al ritmo de la burocracia. Necesitamos trámites más ágiles, ayudas más simples y una administración que entienda que la innovación no termina en un informe, termina cuando una tecnología funciona en la calle, en una casa, en un puerto o en una embarcación.

También necesitamos apoyo a la I+D+i aplicada. Investigar está bien, pero convertir esa investigación en producto es lo que genera industria, empleo y ventaja competitiva.

Canarias tiene una oportunidad histórica. Podemos seguir importando combustible y tecnología, o podemos empezar a fabricar desde aquí parte del futuro energético que vamos a necesitar. En EAVE tenemos claro qué camino queremos tomar.