La Cueva de Bencomo, el símbolo guanche de Tenerife, que acabó como redil de cabras

La cueva de Bencomo, uno de los enclaves más simbólicos del pasado guanche de Tenerife, vuelve a estar en el centro de la polémica. La asociación ecologista José de Viera y Clavijo ha denunciado ante el área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife que este espacio protegido está siendo utilizado como corral de cabras.

La cavidad se encuentra en la ladera de Tamaide, entre La Orotava y Santa Úrsula, y está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1986. Su valor histórico está vinculado al menceyato de Taoro y a la memoria de Bencomo, una de las figuras más relevantes de la etapa aborigen de la isla.

Según la denuncia, la puerta que protegía el acceso al yacimiento habría sido forzada, lo que permitió la entrada de ganado en el interior. El colectivo advierte de que esta situación no es nueva y reclama una actuación urgente para evitar que el deterioro avance.

El riesgo para un yacimiento guanche protegido

La presencia de cabras dentro de la cueva puede causar daños graves en los estratos arqueológicos, según la asociación. El pisoteo del ganado deteriora los sedimentos que conservan información histórica y puede destruir restos que aún no han sido estudiados.

El colectivo recuerda que investigaciones realizadas en 2017 y 2018 confirmaron la existencia de materiales de gran valor, entre ellos herramientas de obsidiana y marcas de antiguos cerramientos. A esto se suma el efecto de los excrementos y la orina, que pueden provocar corrosión química en las paredes y afectar a posibles restos orgánicos.

Reclaman medidas inmediatas al Cabildo

La asociación José de Viera y Clavijo pide al Cabildo que identifique a los propietarios del ganado y abra un expediente sancionador. También solicita la reparación urgente de los cierres dañados y la adopción de medidas cautelares para impedir que entren más animales en la cavidad.

El colectivo considera que la rotura de la puerta de seguridad podría constituir un presunto delito contra el patrimonio histórico. Además, recuerda que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias prevé sanciones importantes cuando se producen daños en bienes protegidos.

Un símbolo del patrimonio guanche en peligro

En su escrito, la asociación califica la situación de "abandono y profanación" y lamenta que un enclave asociado al antiguo menceyato de Taoro haya acabado utilizado como establo. A su juicio, el caso refleja la necesidad de reforzar la vigilancia sobre bienes culturales situados en espacios abiertos o de difícil control.

La entidad insiste en que la cueva de Bencomo necesita una protección real y continuada. Su petición se centra en garantizar la conservación del yacimiento, reforzar los accesos y evitar que se repitan episodios que, según recuerda, ya obligaron en el pasado a retirar grandes cantidades de excrementos del interior.