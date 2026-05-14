Revolución en la curia de la Diócesis de Tenerife a un mes de la visita del papa León

Cambio generacional en la curia de la Diócesis de Tenerife, con protagonismo de laicos y mujeres en puestos de responsabilidad. El obispo Eloy Santiago hizo público, un año y catorce días después de su toma de posesión, el equipo del que se rodeará, marcado por un principio sinodal: escuchar a todos, personas de mucha calle y poco incienso.

Los cambios se harán efectivos desde septiembre, con el inicio del nuevo curso, en una revolución que se comunica a un mes de la visita del papa León XIV a Tenerife.

Relevo en la vicaría general

Entre los movimientos más significativos figura la salida de Antonio Pérez Morales (Santa Cruz de La Palma, 1966), vicario general de la Diócesis desde la etapa de Felipe Fernández y luego hombre de confianza de Bernardo Álvarez. Ya durante la búsqueda de sucesor al prelado palmero, cuando fue designado administrador diocesano para pilotar la transición hasta la llegada de Eloy Santiago, pidió el relevo en la vicaría por motivos de salud. Seguirá como párroco de Los Remedios, en La Laguna, y disfrutando de la efervescencia religiosa de Hakuna.

Juan Antonio Guedes (Agüimes, 1973) sustituye a Pérez Morales en una Iglesia diocesana que aligera su estructura, con un solo vicario general; el otro vicario general era Víctor Álvarez (Santa Cruz de La Palma, 1970) y rector del Santuario del Cristo de La Laguna. Guedes es conciliador y cuenta con el reconocimiento de la mayoría de sacerdotes, muchos de los cuales le auguran futuro como obispo, cuando vinculan el comentario a mayores cotas que barruntan no más allá de ocho o diez años para Eloy Santiago por su capacidad y carisma. Guedes fue vicario del Clero, responsabilidad que ahora desempeña Ismael Pérez.

Más cambios. En la vicaría de La Laguna, José Manuel García Matos reemplaza a Guedes. Relevo también en la vicaría de La Palma, donde Óscar Guerra sustituye a un histórico, Ángel Luis Pérez.

Más presencia de laicos y mujeres

Nuevo organigrama diocesano con más laicos y mujeres. La Secretaría de Coordinación Pastoral, que asumía Guedes, pasa a manos de Nieves Montesinos, y el diácono permanente Víctor González amplía su labor: Educación más Evangelización. Rosa Martín, curtida en Cáritas, asume Pastoral Social y Promoción Humana; el colaborador salesiano en La Orotava Jonás Álvarez llevará Laicos, Familia y Vida; también Juventud e Infancia, con Marta Delgado; y el matrimonio formado por Elena González y Daniel Darias coordinará Apostolado Seglar.

Entre otros nombramientos, Gladys Rodríguez, secretaria del obispo y pieza fundamental en la organización de la visita del papa, asume la delegación de Misiones en sustitución de Juan Manuel Yanes, vicario de Santa Cruz; también el diácono permanente Francisco Javier Afonso estará al frente de Pastoral de la Salud, mientras que Maurizio Errico, italiano afincado en el Sur, dirigirá la Pastoral del Turismo.