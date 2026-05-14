El BOE lo confirma: multa de hasta 200 euros para los tinerfeños que circulen en patinete eléctrico e ignoren esta señal
La DGT actualiza el catalogo de señalización y afecta a los usuarios de vehículos de movilidad personal
Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se han convertido en uno de los medios para desplazarse más utilizados en las ciudades. Tras la evolución y el crecimiento de este tipo de vehículos, la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizó la señalización e incorporó nuevas señales para regular la circulación de estos vehículos.
Este distintivo se incorporó al catálogo mediante el Real Decreto 465/2025 y fue publicado en el BOE en junio de 2025.
"Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Para poder circular, los VMP deberán contar con el certificado de inscripción en el Registro de vehículos personales ligeros y portar la etiqueta identificativa", explica la DGT.
Qué significa la señal R-118
Se trata de una señal circular con borde rojo y fondo blanco en la que aparece una silueta de un patinete eléctrico en su interior, uno de los VMP más utilizados en las ciudades. El Reglamento General de Circulación recoger que la señal R-118 prohíbe la entrada a los vehículos de movilidad personal.
A partir de donde esté instalada, ni los patinetes eléctricos ni otros de movilidad personal podrán acceder.
Dónde se puede encontrar
Esta señal suele colocarse en zonas principalmente transitadas por peatones:
- Zonas peatonales
- Calles restringidas
- Espacios donde suele haber aglomeración de peatones
Además, estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles.
Multas para quienes no respeten la señal
Desde la DGT recuerdan que ignorar está señal puede acarrear una sanción económica de hasta 200 euros. Para evitar multas, los usuarios de este tipo de vehículos deben prestar atención a la señalización urbana, especialmente a las últimas modificaciones que recoge la normativa.
La implantación de esta señal está siendo progresiva, pero adaptarse a los cambios es clave para garantizar tanta lo propia seguridad como la del resto de usuarios.
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