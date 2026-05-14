El Ayuntamiento de Los Silos recupera el kiosco por impago del concesionario

El Ayuntamiento de Los Silos no renueva la concesión del kiosco municipal por impago. Esta es una de las principales razones por las que se diluye el contrato -que acaba el próximo mes- entre el actual adjudicatario y la institución local, que abrió un expediente sancionador por la deuda contraída y emprendió ya el proceso para una nueva licitación. El plazo para la presentación de ofertas acaba el 21 de mayo. El concesionario inicial del kiosco fue Juan Sebastián Roque, actual concejal de Más por Arona, quien cedió el servicio al ahora sancionado.

El gestor del kiosco de la plaza de La Luz debe al menos tres meses al Consistorio silense y no paga el sueldo a los camareros desde marzo. Este es otro de los graves incumplimientos cometidos, según fuentes municipales. Al respecto, uno de los empleados hizo pública la precaria situación laboral que están atravesando varios de trabajadores. Aseguró estar de baja laboral por la situación de "estrés, presión e impotencia que genera trabajar sin cobrar lo que nos corresponde".

"Mirar para otro lado"

El camarero acusó al Ayuntamiento de Los Silos de "mirar para otro lado, mientras los trabajadores seguimos en esta situación. Necesitamos respuestas, responsabilidad y una solución inmediata". La alcaldesa, Carmen Luz Baso Lorenzo (PSOE), explicó que ambas partes se han reunido tres veces y que "estamos trabajando en ello. Ya abrimos el expediente sancionador y resolvimos el contrato no dando lugar a una nueva prórroga. Además, ya está en curso el nuevo proceso de licitación".

Baso Lorenzo dijo entender la situación de los empleados del kiosco, pero afirmó que los tiempos de la administración "son los que marca la ley". Se reunió con el adjudicatario amonestado el pasado martes y también le dio trámite de audiencia. Ahora mismo, la Administración municipal procede a redactar la sanción, si bien ya remitió al interesado la comunicación de la finalización del contrato. "Estamos haciendo lo que hay que hacer, incluso simplificando los procedimientos y acortándolos", añadió.

En cuanto a la multa al adjudicatario, el contrato estipula tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves. En este caso, las infracciones son valoradas como muy graves por la reincidencia, por lo que la cantidad a la que asciende la penalización al gestor del establecimiento oscilará entre 3.001 y 6.000 euros.

La nueva licitación: puntuaciones y obligaciones

La nueva licitación para la concesión del kiosco de la plaza de Los Silos parte con un presupuesto de 11.335 euros, casi 1.000 al mes, con un contrato de cuatro años prorrogables otros cuatro. El adjudicatario comenzará a prestar servicio al mes siguiente de la adjudicación, como máximo. La previsión es que el establecimiento abra de nuevo durante el mes de julio. La puntuación para hacerse con la gestión del emblemático kiosco tiene tres aspectos clave: la oferta económica, la ampliación de horarios y la propuesta de actividades de ocio y entretenimiento. En cuanto a esto último, la máxima puntuación es de 30 con la propuesta de siete o más actividades al mes. La más baja es de cinco puntos con dos al mes.

Los horarios de atención al público tienen carácter obligatorio en el contrato. El futuro adjudicatario tendrá que abrir de domingo a jueves de 7:30 a 21:30 horas (de octubre a marzo), excepto durante la celebración de los eventos que programe el Ayuntamiento de Los Silos. En esos días, el horario de cierre será a las 23:30 horas, como mínimo. De abril a septiembre el local permanecerá abierto también de domingo a jueves, pero de 7:30 a 23:30 horas. Los viernes, sábados, festivos y vísperas de festivos debe prestar servicio de 7:30 a 23:30 horas todo el año. El 24 y 25 de diciembre y el 5 y 6 de enero se podrá adoptar un horario más flexible, previa comunicación a la institución local y con su autorización. Ampliar estos horarios estipulados conlleva la suma de hasta siete puntos para conseguir la licitación.

El establecimiento de la plaza de La Luz cuenta con 190 metros cuadrados, si se incluye la superficie de la terraza. Además, el nuevo adjudicatario debe mantener los baños ubicados en una calle aledaña. El kiosco de Los Silos se construyó en 1930. Con forma de templete y con un estilo próximo al art noveau, es una estructura de doble planta sobre una base octogonal. Es obra de Domingo Pisaca y Burgada.