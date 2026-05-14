La Aemet anuncia rachas de viento muy fuertes este jueves en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves con predominio de cielos nubosos y vientos que podrán ser muy fuertes en algunos puntos de la isla de Tenerife.

En concreto, la previsión del tiempo indica que habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur durante horas centrales y por la tarde.

También se esperan lluvias débiles y ocasionales en el norte y sin descartarlas en la vertiente sur por la tarde.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Así, los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínimas y los 25 de máximas.

Viento de moderado a muy fuerte

El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sur de Anaga, principalmente durante la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte.

Brisas en costas sureste y suroeste y en cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada, que tenderá a moderado del noroeste durante la mañana.

Mal tiempo en Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

Previsión general

En cuanto a la previsión general para el conjunto del archipiélago, también habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde son probables lluvias débiles y ocasionales.

No se descartan en el resto de zonas, principalmente por la tarde. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste de las islas montañosas.