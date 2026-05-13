Tres heridos al volcar un camión de basura en la TF-1, a la altura de Guaza

Tres personas resultaron heridas en la madrugada de este miércoles, 13 de mayo de 2026, tras el vuelco de un camión de basura en la TF-1, a la altura del desvío de Guaza, en el municipio tinerfeño de Arona. El siniestro se produjo sobre la 1:14 horas, según la información difundida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

El vehículo circulaba con tres ocupantes cuando, por causas que no han sido precisadas, acabó volcando en la vía. La alerta recibida por el 112 movilizó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios para atender a los afectados, asegurar la zona y restablecer las condiciones de circulación en este tramo de la autopista del Sur.

Un herido grave tuvo que ser excarcelado

El afectado de mayor gravedad es un hombre de 47 años, que quedó atrapado en el interior del camión tras el vuelco. Los Bomberos de Tenerife intervinieron para liberarlo del vehículo antes de que pudiera ser atendido por el personal sanitario desplazado al lugar.

Según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el hombre presentaba un traumatismo craneal de carácter grave. Tras recibir la primera asistencia en el lugar del accidente, fue evacuado en una ambulancia medicalizada hasta Hospiten Sur.

Otros dos ocupantes sufrieron lesiones leves

Los otros dos ocupantes del camión, ambos de 40 años, fueron atendidos también por el SUC. En su caso, presentaban traumatismos de carácter leve, de acuerdo con la información facilitada por el servicio de emergencias.

Uno de ellos fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur-El Mojón, mientras que el segundo fue evacuado al Hospital Quirón Costa Adeje. Para la asistencia sanitaria, el CECOES 112 activó una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico.

En la zona también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes