Tenerife refuerza el operativo contra incendios forestales

El Cabildo de Tenerife ha aprobado un encargo para reforzar el operativo insular de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales durante los periodos de mayor riesgo. La medida, validada por el Consejo de Gobierno Insular, cuenta con un presupuesto de 6.834.171,72 euros y será ejecutada por la empresa pública Gesplan, que actuará como medio propio de la corporación.

El dispositivo tendrá una vigencia inicial de 24 meses, con posibilidad de ampliarse hasta dos años más. Su objetivo es asegurar la continuidad de los servicios vinculados a la protección de la población, los espacios naturales y el patrimonio ambiental de la isla frente al riesgo de incendios forestales.

La actuación se desarrolla en un contexto en el que la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta temprana son esenciales para limitar los daños provocados por el fuego. En Canarias, este tipo de emergencias se organiza a través del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, conocido como INFOCA, aprobado mediante el Decreto 60/2014.

Un refuerzo para el periodo de mayor riesgo de incendios

El encargo aprobado contempla la coordinación integral del operativo, apoyo técnico para tareas de prevención y respuesta rápida ante incidentes, así como la incorporación de equipos especializados y personal técnico cualificado.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que este refuerzo busca mejorar la protección de la ciudadanía y de los espacios naturales de Tenerife. Según la institución insular, la finalidad es contar con un dispositivo capaz de actuar de forma rápida, eficaz y coordinada ante cualquier situación relacionada con incendios forestales.

Dávila también ha defendido que la inversión responde a criterios de eficiencia en el gasto público y sostenibilidad, al entender que los recursos destinados al operativo deben traducirse en una mayor capacidad de prevención y actuación ante emergencias.

Gesplan asumirá la ejecución como medio propio del Cabildo

La empresa pública Gesplan asumirá la ejecución del servicio bajo la figura de medio propio personificado, prevista en la normativa del sector público para encargos realizados por administraciones a entidades dependientes. Al utilizarse esta fórmula jurídica, el servicio queda exento de IGIC.

Según el Cabildo, los medios humanos y materiales necesarios serán aportados por Gesplan o, en su caso, cedidos por la corporación insular. La empresa pública mantendrá la responsabilidad sobre la ejecución del encargo, con el fin de garantizar una gestión ajustada a la legalidad y evitar cualquier situación que pueda considerarse cesión irregular de personal.

Los pagos se efectuarán cada dos meses y estarán vinculados a los trabajos realmente realizados. El encargo también prevé anticipos excepcionales cuando existan motivos justificados.n se contempla la posibilidad de anticipos excepcionales cuando existan causas justificadas.

Financiación distribuida entre 2026 y 2027

El presupuesto total del encargo asciende a 6.834.171,72 euros, financiados íntegramente con fondos propios del Cabildo de Tenerife. La distribución prevista es de 3.205.075,84 euros en 2026 y 3.629.095,88 euros en 2027.

El expediente cuenta, según la información facilitada, con informes favorables del Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad y de la Intervención General. También se apoya en las directrices autonómicas y estatales relativas a los encargos de gestión en el sector público.

Protección de datos y criterios de sostenibilidad

El acuerdo incluye obligaciones en materia de protección de datos personales. Gesplan actuará como encargada del tratamiento de la información necesaria para prestar el servicio, conforme al Reglamento General de Protección de Datos y a la normativa española. Esa información solo podrá utilizarse para la ejecución del operativo y deberá conservarse únicamente durante el tiempo requerido por razones legales o administrativas.

El Cabildo también ha incorporado criterios de sostenibilidad en la documentación y en los procedimientos internos del encargo. Entre las pautas previstas figuran la reducción del uso de recursos y la utilización de materiales reciclados siempre que sea posible.