Una planta antiapagones acoraza la red eléctrica de Tenerife y La Gomera

Tenerife y La Gomera incorporan una nueva infraestructura que acoraza su sistema eléctrico ante el riesgo de apagones como los ocurridos en ambas islas en los últimos años. Ya se encuentra operativa la planta de emergencia energética instalada por la empresa Sampol Canarias en el Polígono Industrial La Gañanía, en Los Realejos, una infraestructura preparada para entrar en funcionamiento cuando así lo requiera el operador del sistema eléctrico.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, remarcó ayer durante una visita a la instalación que «Tenerife y La Gomera son islas más seguras desde el punto de vista energético» con esta infraestructura de refuerzo. «Estas plantas no son una teoría ni anuncios vacíos, son infraestructuras reales que ya están preparadas para actuar cuando el sistema lo necesite», precisó.

La puesta en marcha de esta planta llega solo tres meses después del principal paso dado por las administraciones para evitar nuevos ceros energéticos como los que sufrió la isla colombina el 18 de enero de este año y entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2023. Tenerife y La Gomera unían por primera vez sus sistemas eléctricos, hasta entonces aislados, gracias a un cable submarino de 36 kilómetros que requirió una inversión de 145 millones.

Esta nueva infraestructura permite que ambas islas se apoyen mutuamente en caso de incidencias, reduciendo de forma significativa el riesgo de sufrir nuevos apagones. El proyecto, ejecutado por Red Eléctrica, se completó con dos subestaciones en El Palmar (La Gomera) y Chío (Tenerife), que han supuesto otros 32 millonesy actúan como puntos de enlace de la interconexión.

La nueva instalación de emergencia construida en Los Realejos cuenta con una potencia de 14,8 megavatios, está formada por ocho grupos electrógenos y ha supuesto una inversión de 11 millones. La infraestructura ya dispone de todas las autorizaciones administrativas necesarias y se encuentra en fase de pruebas y ajuste operativo coordinado con Red Eléctrica de España.

La planta de La Gañanía forma parte de las medidas extraordinarias impulsadas tras la declaración de emergencia energética en Canarias, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro en las islas con déficit estructural de generación. Estas infraestructuras tienen carácter provisional y únicamente serán activadas en momentos de necesidad o ante riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.

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El Gobierno de Canarias continúa trabajando con el Estado y al operador del sistema para avanzar hacia un modelo energético más seguro, estable y sostenible, reforzando al mismo tiempo la integración de energías renovables.