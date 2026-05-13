Pillan a dos turistas en Tenerife llevándose una planta protegida y una roca volcánica de gran tamaño del Parque Nacional del Teide

Guardas rurales que se han incorporado recientemente a las tareas de vigilancia del Parque Nacional del Teide pillaron a dos turistas llevándose un ejemplar de una planta endémica y una roca volcánica de gran tamaño, una práctica que está terminantemente prohibida.

La planta es el tajinaste, que da una flor de gran tamaño y es una de las especies más representativas de la flora tinerfeña. En concreto es el tajinaste rojo (Echium wildpretii), que solo crece en las cumbres de la isla.

Los guardas rurales encontraron la planta y la piedra en el maletera del vehículo en el que los dos turistas, de nacionalidad alemana, accedieron al espacio más protegido de Tenerife. Una vez culminada la intervención, se abrió un expediente que puede conllevar una sanción de 1.500 euros.

Arrancar plantas y apropiarse de rocas del Parque Nacional del Teide es una práctica prohibida por las normas de conservación de este espacio, declarado Patrimonio Mundial. Aún estando vetada, es relativamente frecuente encontrarse que ocurran estos episodios en parajes protegidos de la Isla.

La intervención se produce menos de un mes después del refuerzo de la vigilancia en el Teide. La seguridad del parque nacional pasaba a mitad del pasado mes de abril de apenas dos efectivos a 27. A los 14 agentes de medio ambiente –12 de ellos se acaban de incorporar al Cabildo de Tenerife tras una oposición– se han sumado 13 efectivos privados, en concreto guardas rurales.

Estos últimos refuerzos se unirán al despliegue de vigilancia las 24 horas del día en tan solo dos semanas, una vez que el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer la adjudicación del contrato de este servicio.

Incremento de la vigilancia en el Teide

El Cabildo de Tenerife ha destinado a este incremento de los medios de control del emblema de la naturaleza canaria 3,4 millones de euros. El contrato tendrá una duración de tres años y según la consejera del Medio Natural, Blanca Pérez, marca "un hito" en la gestión de la seguridad del Teide.

El nuevo servicio se centrará en la prevención y protección del parque nacional y algunos puntos del entorno, como los miradores de Chipeque, Ayosa, Lomo del Retamar y Los Poleos, afectados por la masificación de turistas. Entre sus funciones principales destacan: actuación rápida ante emergencias, accidentes, incendios y otros siniestros; vigilancia de áreas dentro y fuera del espacio; y coordinación de medidas preventivas y planes de contingencia.

Sanciones por conductas incívicas

Las sanciones por vandalismo y conductas incívicas en espacios naturales de Tenerife pueden ser severas, alcanzando multas de hasta 600.000 euros en el Parque Nacional del Teide por infracciones graves contra el medio ambiente. Las multas habituales por daños en áreas naturales, como llevarse piedras volcánicas o arena, pueden oscilar entre 600 y 1.500 euros.

Los tajinaste protagonizan esta primavera una nueva floración. La flor de las mil flores tiene el futuro "garantizado". El tajinaste rojo del Teide, uno de los endemismos estrella de la flora tinerfeña y la flor más grande de Canarias, ha dejado atrás la época en la que estuvo a punto de desaparecer y vuelve a exhibir esta primavera la suficiente vitalidad como para asegurar que ha superado con éxito su proceso de conservación.

El tajinaste es solo una de las 58 especies endémicas del Parque Nacional del Teide. Su gran porte –puede superar los dos metros– y esa roseta llena de pequeñas flores con forma de lanza la convierten, no obstante, de una de las más especiales del espacio protegido. Dado el alto valor biológico de esta especie, es una de las más protegidas de la cima de la Isla.