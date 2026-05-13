La nutricionista escolar: Más allá de los menús

Durante años, la figura de la nutricionista en el entorno escolar fue considerada algo accesorio, como un refuerzo técnico al que se recurría puntualmente, cuando surgía un problema concreto o cuando la normativa lo exigía. Hoy esa percepción ha cambiado. La nutricionista es, cada vez más, una figura estructural dentro del equipo que gestiona el comedor escolar. Y su impacto va mucho más allá de diseñar un menú semanal.

En Canarias, donde la obesidad infantil figura entre las más altas de España y donde la diversidad del alumnado en los centros educativos no deja de crecer, contar con una profesional especializada en nutrición forma parte de la respuesta seria a un problema serio. Albi Canarias https://albicanarias.es/sector-educativo/lo ha entendido así desde hace años, integrando equipos propios de dietistas-nutricionistas como eje de su modelo de gestión de comedores escolares.

Planificar no es solo elegir platos

El trabajo de una nutricionista escolar empieza mucho antes de que el primer plato llegue a la mesa. Empieza en el análisis de las necesidades del alumnado, tales como qué edades hay en el centro, qué requerimientos energéticos corresponden a cada etapa, qué carencias nutricionales son más frecuentes en el contexto socioeconómico del entorno. A partir de ahí, el diseño del menú es un ejercicio técnico de precisión que no admite improvisación.

Un menú escolar bien diseñado no es el que tiene más verduras ni el que elimina más fritos. Es el que equilibra macronutrientes a lo largo de la semana, el que varía las fuentes de proteína, el que incorpora legumbres y pescado con la frecuencia adecuada, el que adapta las raciones a la edad y el que, al mismo tiempo, resulta apetecible para quienes lo van a comer. Conseguir todo eso a la vez requiere conocimiento, experiencia y revisión constante.

La normativa actual, con el Real Decreto 315/2025 como referencia más reciente, ha elevado las exigencias en este ámbito. El cumplimiento de los nuevos estándares —presencia de producto de temporada, limitación de ultraprocesados, incorporación de cereales integrales, control de sal y azúcares— no es un trámite administrativo. Es una tarea técnica que solo puede garantizarse con una profesional cualificada que supervise el proceso de forma continua.

Cada alumno es un caso distinto

Una de las funciones más exigentes de la nutricionista escolar es la gestión de las dietas especiales. En un comedor con cientos de comensales pueden coincidir alumnos con alergia al gluten, intolerancia a la lactosa, alergia a los frutos secos, diabetes tipo 1, fenilcetonuria o necesidades derivadas de opciones culturales o religiosas. Cada uno de esos casos requiere un protocolo específico, una supervisión constante y una coordinación estrecha con la familia.

El riesgo de contaminación cruzada en la cocina, la identificación correcta de cada bandeja, la formación del personal para manejar estos casos sin error. Todo eso depende de que haya alguien que lo diseñe, lo supervise y lo actualice. Un error en este ámbito no tiene consecuencias menores. De ahí que la presencia de la nutricionista no sea solo una garantía de calidad, sino también de seguridad real para el alumnado con necesidades específicas.

En Albi Canarias, https://albicanarias.es/sector-educativo/ este trabajo recae en un equipo propio que acompaña cada centro de forma individualizada, con protocolos adaptados a cada caso y coordinación directa con las familias. La dietista-nutricionista no es un recurso compartido a distancia: es una figura presente, accesible y responsable del seguimiento.

Educar también es su trabajo

La nutricionista escolar no solo trabaja con lo que hay en el plato. Trabaja también con quienes lo comen y con quienes lo sirven. La formación del personal de cocina y de los monitores de comedor en hábitos saludables, en la correcta manipulación de alimentos y en el acompañamiento educativo del momento de la comida forma parte de su función. Un monitor que entiende por qué se sirven legumbres dos veces por semana puede transmitir ese mensaje de una forma completamente distinta a quien simplemente las pone en la bandeja.

Con las familias, la nutricionista ejerce también un papel de puente. La información sobre los menús, la explicación de los criterios nutricionales que los orientan y el asesoramiento ante dudas o situaciones específicas contribuyen a construir coherencia entre lo que el alumnado come en el colegio y lo que come en casa. Esa continuidad es clave para que los hábitos adquiridos en el comedor escolar se consoliden y no queden circunscritos al mediodía lectivo.

En algunos centros, esta función educativa se extiende al aula. Talleres sobre alimentación saludable, actividades de reconocimiento de alimentos o iniciativas vinculadas al huerto escolar son espacios donde la nutricionista puede aportar contenido y rigor. El comedor deja así de ser un espacio separado del proyecto educativo para integrarse en él.

Una figura que llegó para quedarse

La evolución del rol de la nutricionista en el entorno escolar refleja un cambio más profundo en la manera de entender el bienestar infantil. Durante décadas, la escuela se ocupó de la formación intelectual y dejó la salud física en un segundo plano, relegada a la educación física y a alguna charla esporádica. La alimentación, en ese esquema, era un asunto de las familias o, como mucho, de la empresa que gestionaba el comedor.

Ese modelo ha quedado desbordado. La evidencia sobre la relación entre alimentación, rendimiento académico y salud mental es hoy suficientemente sólida como para que ningún centro educativo pueda ignorarla. Un alumnado bien nutrido aprende mejor, se concentra más y gestiona con mayor recursos el estrés. Y un alumnado que adquiere hábitos saludables en la infancia tiene más posibilidades de mantenerlos en la edad adulta.

La nutricionista escolar es, en ese contexto, la profesional que hace posible que esa evidencia se traduzca en práctica cotidiana. No en un documento de intenciones ni en una declaración institucional, sino en el plato de cada día, en el protocolo de cada alergia y en la formación de cada monitor. Su trabajo no se ve, pero sus efectos sí.

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