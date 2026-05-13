Justicia blindada en Tenerife por la visita papal: el TSJC activa un protocolo ante el colapso de movilidad

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aprobado un protocolo organizativo excepcional para afrontar el impacto de la histórica visita del papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife. Esta decisión responde a la situación de prealerta declarada por la Dirección General de Emergencias a través del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca). Ante la previsión de un evento multitudinario que paralizará las principales arterias de las islas, el Poder Judicial busca evitar que el colapso en los accesos y la seguridad impida el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Para pilotar esta situación inédita, se ha constituido una comisión de seguimiento presidida por el máximo responsable del TSJC, junto a los presidentes de las audiencias provinciales y el secretario de gobierno. Este órgano tendrá el poder de reordenar señalamientos y limitar la actividad presencial, priorizando las actuaciones telemáticas para minimizar los desplazamientos en un contexto de restricciones extremas de tráfico. El protocolo estará vigente mientras dure la activación de la emergencia por parte del Ejecutivo regional.

Medidas drásticas en los partidos judiciales críticos

El TSJC ha puesto el foco en cuatro municipios donde la concentración de personas y las limitaciones de seguridad serán críticas: Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. En estos partidos judiciales, la Sala de Gobierno ha facultado a los jueces para reducir la asistencia presencial y posponer todas aquellas vistas que no tengan carácter urgente, con el fin de despejar las sedes judiciales durante los días 11 y 12 de junio.

Incluso se ha previsto una salvaguarda legal para aquellos ciudadanos u operadores jurídicos que no puedan cumplir con los plazos procesales debido a la visita papal. El acuerdo aconseja la aplicación excepcional del artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla la fuerza mayor para evitar perjuicios legales derivados de la imposibilidad física de acceder a los juzgados por las restricciones de movilidad impuestas por las fuerzas de seguridad.

Garantía de servicios esenciales y guardias

Pese a las restricciones, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dejado claro que la actividad judicial imprescindible no se detendrá. Los servicios de guardia funcionarán a pleno rendimiento y, de hecho, el protocolo contempla su refuerzo si la afluencia de público o posibles incidentes lo hacen necesario. Las decisiones urgentes de instrucción, la presentación de detenidos y la tutela de derechos fundamentales quedan blindadas por el acuerdo de la Sala de Gobierno.

Seguridad jurídica ante un evento sin precedentes

La visita de León XIV supone un reto logístico para la Administración de Justicia en el archipiélago, que debe equilibrar el derecho a la tutela judicial efectiva con las medidas de seguridad del Estado. El TSJC ha remitido ya este plan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para asegurar que todos los recursos técnicos y humanos estén alineados durante la estancia del Pontífice en las islas.

Con este protocolo, el Poder Judicial en Canarias se anticipa al "efecto llamada" de la visita papal, asegurando que, aunque la actividad presencial se vea reducida por el blindaje de las capitales y las zonas turísticas, la justicia siga operativa para los casos de máxima vulnerabilidad y urgencia social.