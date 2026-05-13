Los Cristianos prepara una obra clave para aliviar sus atascos: ampliación del intercambiador y soterramiento de la Avenida de Chayofita

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la ampliación del proyecto del intercambiador de Los Cristianos y el soterramiento de la Avenida de Chayofita, en el municipio de Arona. La modificación del contrato busca adaptar la actuación a las nuevas necesidades de movilidad vinculadas al Plan Parcial de El Mojón y a las instalaciones industriales previstas en el propio intercambiador.

El cambio más relevante es la prolongación del soterramiento de la Avenida de Chayofita hasta la calle Pedregales. El proyecto inicial llegaba hasta la Avenida Juan Carlos I, también identificada como TF-665, pero la nueva planificación amplía el ámbito de actuación para mejorar la conexión con varias vías del entorno.

La actuación incorpora además enlaces con las avenidas Hermano Pedro y Juan Carlos I, dos ejes importantes para la movilidad interna de Los Cristianos y su relación con el resto del municipio.

Una obra pensada para una zona con alta presión de tráfico

La ampliación se justifica por la elevada densidad de tráfico que registra este punto de Arona. Según los datos trasladados por el Cabildo, solo por la glorieta de Chayofita circulan más de 6.000 vehículos cada hora, una cifra que refleja la presión que soporta el entorno de Los Cristianos.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, considera que se trata de un proyecto "estratégico" para mejorar la movilidad en una zona donde confluyen varios factores: la actividad del puerto de Los Cristianos, el tránsito turístico, los desplazamientos cotidianos de residentes y las futuras demandas asociadas al desarrollo de El Mojón.

Conexión con El Mojón y nuevas entradas y salidas

La modificación aprobada por el Cabildo incluye varias prestaciones adicionales que, según la institución insular, se han considerado necesarias para dar respuesta a la movilidad futura del ámbito.

Entre ellas figura una nueva entrada y salida hacia el Plan Parcial de El Mojón, una de las piezas urbanísticas llamadas a transformar el entorno de Los Cristianos. El Ayuntamiento de Arona cuenta con documentación pública relativa a los convenios urbanísticos vinculados a este plan parcial, que ha sido objeto de tramitación y acuerdos municipales en los últimos años.

También se prevé la ampliación de dos carriles de salida del soterramiento, con conexiones hacia la Avenida Juan Carlos I y la Avenida Hermano Pedro, esta última correspondiente a la TF-655. Con ello, se pretende distribuir mejor los flujos de tráfico y evitar que el futuro intercambiador genere nuevos puntos de congestión en lugar de aliviar los existentes.

Adaptación técnica del futuro intercambiador

La ampliación del proyecto no solo afecta al trazado viario. También contempla la adecuación de las instalaciones técnicas del intercambiador, incluidas telecomunicaciones, saneamiento, seguridad y sistemas contra incendios.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señala que la decisión se apoya en criterios técnicos del Servicio de Carreteras y Movilidad del Cabildo. Según la institución, la modificación se ha acordado tras reuniones con distintos organismos implicados, entre ellos el Ayuntamiento de Arona, la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, Titsa y Metrotenerife.

El presupuesto sube hasta 601.875 euros

El contrato para la redacción del proyecto fue adjudicado inicialmente por 481.500 euros a la empresa Palerm & Tabares de Nava S.L.P.. Con la modificación aprobada, el presupuesto total se eleva hasta 601.875 euros.

La misma empresa adjudicataria será la encargada de ejecutar la ampliación del proyecto. El plazo previsto para desarrollar los trabajos técnicos de esta modificación es de cinco meses.

Movilidad en Tenerife: una estrategia más amplia

El Cabildo sitúa esta actuación dentro de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en Tenerife mediante infraestructuras viarias y medidas de apoyo al transporte público. Entre los proyectos citados por la institución figura la renovación integral del Intercambiador de La Laguna, que conectará con la Pasarela Peatonal Padre Anchieta y contará con una inversión superior a 9,8 millones de euros.

También se incluye dentro de esa línea de actuación la creación de nuevos carriles de acceso al Polígono Industrial del Valle de Güímar. El Cabildo abrió dos nuevos ramales en ese enlace en 2025, una intervención orientada a descongestionar un punto crítico de tráfico en el que transitan a diario más de 48.000 vehículos, según la información publicada por la corporación insular.