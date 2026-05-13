El Cabildo de Tenerife licita la mejora del firme de la TF-1 entre Santa Cruz y Güímar

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas para licitar las obras de rehabilitación del firme de la autopista TF-1 en el tramo comprendido entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar. La intervención afectará a 18,3 kilómetros de vía, entre los puntos kilométricos 1+400 y 20+000, y supondrá una inversión global de 16,1 millones de euros, IGIC incluido.

La actuación se plantea como una obra estratégica para mejorar la seguridad vial, la comodidad de la circulación y el estado general de una de las principales conexiones por carretera de la isla. Según los datos difundidos por la corporación insular, por este tramo transitan más de 70.000 vehículos al día, lo que convierte su conservación en una prioridad para la movilidad del área metropolitana y del sur de Tenerife.

El proyecto se ejecutará en dos lotes, ambos con un plazo previsto de seis meses. El primero abarcará el tramo entre Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con un presupuesto de 8,9 millones de euros. El segundo actuará entre El Rosario, Candelaria y Arafo, con una inversión de 7,2 millones.

Una obra para mejorar la seguridad en uno de los grandes corredores de Tenerife

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado que la rehabilitación del firme de la TF-1 es una actuación prioritaria para garantizar la calidad y seguridad de una infraestructura esencial para la isla. La dirigente insular ha destacado que la corporación mantiene su apuesta por inversiones destinadas a modernizar y conservar la red viaria, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir incidencias relacionadas con el deterioro del pavimento.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha explicado que los trabajos permitirán renovar distintos tramos de la autopista, mejorando la adherencia, el confort de conducción y las condiciones generales de seguridad. También ha señalado que la intervención se organizará por fases y con horarios pensados para reducir en lo posible las afecciones al tráfico.

Dos lotes para ordenar la ejecución de las obras

El Cabildo ha dividido el contrato en dos partes para facilitar la ejecución de los trabajos. La distribución prevista es la siguiente:

Lote 1: tramo entre Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con 8,9 millones de euros de presupuesto.

tramo entre Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con de presupuesto. Lote 2: tramo entre El Rosario, Candelaria y Arafo, con 7,2 millones de euros de inversión.

Cada lote tendrá un plazo de ejecución de seis meses, aunque la institución insular ha indicado que las obras se planificarán para minimizar el impacto sobre los usuarios de la autopista.

Continuidad a las mejoras ya realizadas en el sur

Esta licitación se suma a las obras realizadas recientemente en la misma autopista a su paso por Arico y Fasnia, donde se actuó sobre 24 kilómetros de vía con una inversión de 30 millones de euros. Según el Cabildo, aquella intervención también tuvo como finalidad modernizar la infraestructura y mejorar la seguridad de los más de 70.000 conductores que utilizan diariamente la TF-1.

La nueva actuación entre Santa Cruz y Güímar da continuidad a esa línea de conservación y renovación de la autopista del sur, una vía fundamental tanto para los desplazamientos cotidianos como para la actividad económica de Tenerife.