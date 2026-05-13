El Cabildo de Tenerife adjudica una red de sensores inteligentes para anticipar incendios, inundaciones y riesgos naturales

El Cabildo de Tenerife ha dado un nuevo paso en la digitalización de la gestión insular con la adjudicación de un contrato para desplegar una red de sensores inteligentes en la isla. El objetivo es mejorar la capacidad de detección ante situaciones de riesgo, como incendios forestales, inundaciones o incidencias en espacios naturales, y facilitar una respuesta más rápida por parte de los servicios públicos.

El Consejo de Gobierno Insular ha aprobado la adjudicación de este contrato mixto, que incluye el suministro, instalación y puesta en marcha de una red de sensorización basada en tecnología LoRaWAN, además de una plataforma IoT-Smart Cities. Esta infraestructura permitirá recoger datos del territorio y centralizarlos para apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad, medio ambiente y gestión de recursos.

La inversión finalmente fijada asciende a 1.177.181,29 euros, IGIC incluido, por debajo del presupuesto base de licitación, que era de 1.370.248,71 euros. El plazo de ejecución será de tres años, a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Una herramienta para anticiparse a emergencias en Tenerife

La nueva red busca reforzar la prevención y la capacidad de reacción ante fenómenos que pueden afectar tanto a la población como al entorno natural. En una isla con una elevada presión sobre el territorio, zonas forestales extensas y espacios naturales de alto valor, disponer de información temprana puede resultar clave para coordinar recursos y reducir daños.

Según la información facilitada por la institución insular, el sistema permitirá detectar riesgos e incidencias sobre el terreno y actuar con mayor rapidez. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha defendido que el proyecto supone un avance hacia una Tenerife "más segura y sostenible", al permitir una intervención inmediata ante posibles amenazas.

En la misma línea, el consejero insular de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha señalado que la red contribuirá a una gestión más inteligente de la isla, con capacidad para anticiparse a problemas y optimizar recursos vinculados a la seguridad y el medio ambiente.