El bocadillo de pata artesana que arrasa en el norte de Tenerife: pan de masa madre y una combinación perfecta

En el norte de Tenerife, más concretamente en el municipio de Santa Úrsula, se sirve un bocadillo elaborado con un ingrediente típico de las islas que no deja indiferente a quienes lo prueban. Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado La Alacena de La Bodeguita y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Nos ha dejado sorprendidos", aseguran.

Un bocadillo con pata artesana

Durante su visita, disfrutaron del bocadillo llamado "Métete la pata", elaborado con pata artesana horneada por ellos mismos, pan de masa madre, rúcula y tomate seco. Además, destacaron tanto la calidad de la pata que se sirve desmenuzada como la combinación de ingredientes que conquista en cada bocado. Para aportar más disfrute, le dan un toque de horno para que llegue caliente a los comensales.

"La pata es un espectáculo, tanto para comer sola como para el bocadillo", comentan en el vídeo.

Pan de masa madre

Otro de los puntos a destacar del local es el pan de Mario Bakes, elaborado en su propio obrador. Allí preparan a diario pan de masa madre y productos artesanales de pastelería. "Solo trabajan con producto 100% de calidad", aseguran.

Además, el propio Mario les enseñó el obrador y tuvieron la suerte de conocer un poco de la historia familiar. "La atención es un 10", destacan tras su visita.

Dulces artesanos

El bocadillo no fue lo único que disfrutaron, ya que probaron varias propuestas dulces. La tartaleta de fresa y ganache blanco con fresa fueron los dos dulces por los que se decantaron, entre otros que no pueden perderse si visitan el local y sean amantes del dulce.

También probaron la torrija y algunos de sus helados caseros "súper ricos".

Horario y ubicación

La Alacena de La Bodeguita se encuentra en la Carretera Provincial, 205, en el municipio de Santa Úrsula. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han probado algunas de sus elaboraciones artesanales.

Abre de viernes a martes de 9:00 a 15:30 horas, mientras que miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.