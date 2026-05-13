Beneharo Rodríguez, ornitólogo y autor de 'Todas las aves de Canarias': "La densidad de población del Archipiélago asfixia a su avifauna"

La pasión por las aves del biólogo Beneharo Rodríguez se materializa en la guía que a él mismo le gustaría encontrar en las librerías. Viene a cubrir un vacío entre los aficionados del mundo pajarero, aunque también es accesible a todo tipo de públicos. Su próximo proyecto editorial es una guía de las mismas características, pero de reptiles.

Ornitólogo de profesión. ¿Por qué las aves?

Las aves me han llamado la atención desde que era pequeño. Después supe lo que era ser ornitólogo, pero ya de niño me gustaban muchísimo. Tengo recuerdos de estar en clase pintando colonias de gaviotas o loros. Además, mi padre siempre ha tenido una huerta en casa y también le ha gustado mucho la naturaleza. Recuerdo algunos calendarios antiguos del Museo de Ciencias Naturales con fotos de pájaros que él había recortado y tenía puestos en el cuarto de aperos. Siempre me acuerdo de esas fotos. Cuando empecé a estudiar vi que se podía ser ornitólogo, que se podían tener prismáticos, que se podían ver pájaros y que no estaba solo, sino que era una cosa normal, entre comillas.

¿Lo dice porque se tilda de locos a los aficionados a los pájaros?

Sí, a los aficionados de todo tipo. A las aves más o menos. En España, siempre ha habido un poquito más de retraso en cuanto al mundo ornitológico con respecto a otros países del norte de Europa. Pero sí, se nos puede considerar un poco locos en el sentido de que hacemos algunas locuras por los pájaros. Es una pasión que tienes.

Es coautor de la guía 'Todas las aves de Canarias' junto a su hermano Airam.

Era una idea que teníamos desde hace mucho tiempo. En 2014 publicamos otro libro, Vertebrados de Teno, con el grupo de ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias, que fundamos hace unos años. Es un grupo dedicado al estudio y la conservación de la naturaleza. Lo formamos unas nueve o diez personas y abanderamos luchas de conservación en general. Después de publicar el estudio en 2014, nos quedamos con la espinita y empezamos a pensar que a lo mejor era buena idea hacer una guía que no existía: una guía fotográfica relativamente pequeña, que tuviera todas las especies, que fuera concisa y relativamente asequible desde el punto de vista del precio. Ahí surgió la idea. Empezamos a recopilar toda la información, a darle forma, a intentar condensarla al máximo y, después, a hacer fotos como locos, porque la guía tiene más de 800. Lo que intenta es ilustrar la mayor variedad posible de plumajes, de poses y de formas: juveniles, nidos… Casi todas las especies que crían en Canarias tienen fotos de nidos, faltan muy pocas.

800 fotos, ¿ha sido un trabajo arduo?

Sí, lo fue. Incluso, se quedaron fotos fuera. Tenemos imágenes de 54 fotógrafos de Canarias y de la Península para completar toda la colección, porque era imposible hacerlo solo. Y del pinzón azul hay fotos antiguas, de los años 70, porque no hay nada actual. Así que se ha hecho una colección de fotos inédita de aves de Canarias. No se ha publicado nada igual.

Destacan que la guía es exhaustiva, pero también manejable. ¿Cree que el libro viene a cubrir un vacío?

Exactamente. La idea era esa. Hay que decir que esto no es una guía de identificación al uso, que es un tipo de libro especializado en el reconocimiento de aves, muy típico en ornitología. Te dicen cómo es el pájaro, cuánto mide, cómo es la hembra, el macho, algo de sonido y un poco de hábitat como mucho. Pero este libro no está hecho así. Puede servir un poco para eso porque tiene la colección de fotos muy completa y, además, las medidas y el peso de todas las aves. Pero no explicamos si tiene el pico amarillo o no, por ejemplo. Para eso están las fotos, que valen más que las palabras. Lo que sí explicamos es toda la información relevante sobre las aves de Canarias: las especies endémicas, que son nueve; su estatus taxonómico, si son abundantes o no, el hábitat que utilizan, la época de reproducción, cómo son los nidos, cuánto dura la incubación, quién incuba, si el macho o la hembra; el tamaño de las puestas, si son dos huevos o más; la dieta, si son migratorias o no… La idea es que sea una guía asequible para mucha gente, para quien está empezando en ornitología u observación de aves o, simplemente, para gente que tenga interés en las aves o en la fauna canaria. El lenguaje es directo, sencillo, sin demasiados tecnicismos. Y sí, cubre un vacío, porque hasta ahora se habían hecho libros bastante técnicos, con referencias, mucho más extensos. Yo creo que faltaba este libro.

Rodríguez comenta cuáles son las principales características de una guía de aves demandada / Arturo Jiménez

Cuando compra una guía de aves, ¿qué espera encontrar?

Pues esta es la guía que yo siempre soñé encontrar en cualquier sitio al que vas. ¿Qué busco? Pues me gustan las guías de identificación, tengo muchísimas, pero lo que quiero es un libro que me hable un poco de las aves de ese lugar o de las aves en sí, de su ecología y su biología, no tanto de su morfología. La morfología ya más o menos la cubres con una guía de identificación. Lo que busco es información sobre dónde viven, los nidos, el estatus, la taxonomía, cualquier dato curioso de comportamiento migratorio, alimentación o lo que sea, y después que tenga una calidad fotográfica decente. En general, se descuida mucho la parte fotográfica, tanto en calidad como en contenido. Aquí se ha intentado ser lo más fino posible en ambas cosas.

La gran mayoría de la población en Canarias ignora cuál es la riqueza de su avifauna. ¿Cómo de importantes son los pájaros para la conservación de la biodiversidad?

Canarias es un punto caliente para la biodiversidad en general. En cuanto a aves, tenemos nueve especies de aves que solo viven en Canarias, es decir, endémicas exclusivas de las Islas, lo que es un récord a nivel europeo para un territorio tan pequeño. Además, tenemos alrededor de unas 40 subespecies, incluyendo también las especies endémicas. Son como razas o formas que pertenecen a la misma especie, pero que son un poquito diferentes. También tenemos casi 80 especies que nidifican aquí, mucho más que en otros archipiélagos como Azores, por la cercanía al continente africano y por nuestra historia geológica. Y después, aparte de eso, tenemos unas 300 especies migratorias, de las cuales unas 150 son relativamente habituales en sus periodos migratorios y otra mitad son aves accidentales, que recalan en Canarias porque se desorientan o son arrastradas por tormentas, huracanes o la calima. Todo eso hace que Canarias sea un sitio espectacular para estudiar procesos evolutivos, aparición y desaparición de especies, procesos ecológicos y funcionamiento de los ecosistemas. Somos auténticos laboratorios en ese sentido. Canarias es un paraíso para el observador de aves europeo porque aquí puede ver especies únicas o subespecies diferentes. La contrapartida es que, al ser especies exclusivas, tenemos una responsabilidad enorme en su conservación y mantenimiento a largo plazo. Muchas están amenazadas.

Hablando de turismo ornitológico, ¿Tenerife no explota todo lo que puede este sector?

Seguimos teniendo un turismo de masas, de sol y playa. Se habla mucho de sostenibilidad, de cambiar el modelo y atraer a gente con más poder adquisitivo, que deje más dinero y que eso repercuta en la población local, pero la realidad es que seguimos superando cifras y cifras y lo que se potencia es el sol y playa. Es verdad que en los últimos años se ha hecho algo con paisajes y naturaleza, pero creo que no por una vocación real, sino simplemente por ampliar el nicho de explotación turística. Desde el punto de vista ornitológico, mucha gente viene por su cuenta y ahora sí que está empezando a aparecer un perfil de gente con dinero que paga para contratar guías locales. Es súper interesante. Pero en general el turismo ornitológico no está muy explotado institucionalmente.

Es verdad que en los últimos años se ha hecho algo con turismo de paisajes y naturaleza, pero creo que no por una vocación real, sino simplemente por ampliar el nicho de explotación

Con su trayectoria y la publicación de la guía, debe tener una buena visión acerca del estado de las aves en Canarias. ¿Qué análisis hace?

Uno de los principales problemas que tiene el Archipiélago es la densidad de población, no solo por el turismo sino por la gente que vive aquí. Aumentamos muchísimo en las últimas décadas. Eso significa aguas sin depurar, construcción de carreteras y de infraestructuras. Todo eso repercute en varias cosas: pérdida directa de hábitat, molestias a especies sensibles, sobre todo a las que crían en la costa o en acantilados; colisiones con infraestructuras como carreteras y tendidos eléctricos, y también la presencia de mamíferos introducidos, que es otra de las causas importantes de pérdida de biodiversidad. Todo eso lo tenemos aquí de forma brutal y repercute en varias especies. Algunas se han extinguido localmente y otras están a punto de hacerlo. Por ejemplo, el camachuelo trompetero en Tenerife está a punto de desaparecer, el águila pescadora también está en una situación crítica, la hubara canaria, que solo vive en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, ha disminuido muchísimo; la tarabilla canaria, exclusiva de Fuerteventura, también ha caído más de un 60% en los últimos 20 años, probablemente por el cambio climático y la sequía, que es otra de las causas que no mencioné. Luego están las aves marinas, como la pardela chica o la pardela pichoneta, que sufren muchísimo por la depredación de gatos y ratas. Hay que recordar que estos mamíferos no estaban en Canarias, los trajimos nosotros, y en un medio insular donde la fauna no ha evolucionado con esos depredadores, el daño es enorme. Así que sí, estamos críticos. Hay algunas cosas buenas, claro. Por ejemplo, los guirres remontaron gracias a proyectos de conservación y vigilancia. También algunas especies forestales, como las palomas endémicas. Tenemos luces y sombras, pero más sombras que luces.

Más allá de la aparición de esta guía, ¿tiene algún proyecto entre manos que le apasione especialmente en este momento?

Trabajamos con los halcones de Berbería, que también son otro ejemplo de éxito, porque ahora tenemos más halcones que a finales de los 90 del pasado siglo. También hay problemas porque se escaparon algunos halcones de cetrería y puede haber mezclas. Estamos obteniendo muestras para hacer un estudio genético, colaborando con gente del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, para ver qué está pasando con los halcones canarios, cuál es su estatus y si tienen relación con los ejemplares escapados de cautividad o si son realmente salvajes. También estamos trabajando con el águila pescadora, haciendo seguimiento de las últimas parejas que quedan, que son muy pocas, y es probable que sea una especie que sumemos en breve a la lista de extinguidas como reproductora en Canarias. Estamos siguiendo la población en Tenerife, La Gomera y Lanzarote. Además, hacemos cosas relacionadas con la contaminación lumínica y las pardelas, y también con los plásticos en pardelas.

¿Qué será lo siguiente?

La idea ahora es trabajar también en una guía divulgativa de los reptiles de Canarias. Es a largo plazo. Será un libro parecido al de las aves: con bastante fotografía, muy divulgativo, para acercarlo a la gente, porque creo que también es un libro que falta. Todos los reptiles nativos de Canarias son endémicos, salvo los introducidos, y muchos están amenazados por las mismas causas. Tienen una riqueza brutal y son piezas clave de los ecosistemas porque son presas de rapaces, participan en la polinización de algunas plantas endémicas y también en la dispersión de semillas. Hay mucha información científica sobre los reptiles canarios, pero no hay un libro pequeño, divulgativo y asequible que una toda esa información con la población.