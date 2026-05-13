Antonio Resines recibirá el Premio de Honor de la I edición de los Premios Anillos de Oro en Tenerife

Tenerife se convertirá en el epicentro de la industria audiovisual española con la entrega del Premio de Honor de la primera edición de los Premios Anillos de Oro al actor Antonio Resines. El Círculo de Profesionales de Series Españolas ha decidido otorgar este reconocimiento a una de las figuras más emblemáticas de la pantalla en España, cuya trayectoria es inseparable de la historia de la televisión y el cine nacional de las últimas cuatro décadas. La gala, que promete reunir a lo más granado del sector, tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife el próximo 20 de junio.

El galardón reconoce la "excelencia interpretativa" de un actor que ha participado en más de 30 series, desempeñando roles de protagonista, secundario y cameos icónicos. Desde las producciones clásicas para emisoras públicas y privadas hasta el reciente fenómeno de las plataformas globales, Resines ha demostrado una versatilidad única. La organización destaca que su presencia ha sido una constante en la evolución de la ficción española, consolidándose como un referente tanto para los profesionales del gremio como para el gran público que ha crecido con sus personajes.

Antonio Resines y Jorge Sanz, en 'Serrines, madera de actor'. / AMAZON PRIME VIDEO

Un símbolo de la excelencia audiovisual en España

El presidente de los Premios Anillos de Oro, Joan Álvarez, ha subrayado que pocos actores simbolizan tan fielmente la calidad de los profesionales españoles como Resines. Según Álvarez, el actor posee una capacidad innata para manejar los hilos de géneros tan diversos como el thriller, el drama o la astracanada culta. Su mirada, capaz de transmitir matices que a veces superan el propio guion, ha dejado huella en obras maestras como 'Amanece que no es poco' de José Luis Cuerda, donde su tándem con Luis Ciges forma parte del patrimonio cultural de España.

La elección de Santa Cruz de Tenerife como sede para esta primera edición refuerza el posicionamiento de la isla como un territorio clave para la producción y el reconocimiento audiovisual. El Círculo de Profesionales de Series Españolas busca con estos galardones poner en valor el trabajo de quienes, como Resines, han sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y narrativos del sector, manteniendo siempre un estándar de calidad que ahora se premia en suelo canario.

Trayectoria y versatilidad en los Premios Anillos de Oro

La trayectoria de Antonio Resines no solo se limita a la cantidad de títulos, sino a la profundidad de su impacto en la cultura popular. La entidad organizadora resalta su papel crucial en la transición hacia la producción para plataformas globales, donde sigue siendo un actor de primera línea. Su capacidad para conectar con la cámara y dotar de humanidad a cada personaje es el eje central de un premio que nace con la vocación de ser el máximo referente para las series producidas en España.

Fecha de la gala: 20 de junio de 2026.

20 de junio de 2026. Lugar: Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Hito: Primera edición de los Premios Anillos de Oro.

Primera edición de los Premios Anillos de Oro. Méritos: Participación en más de 30 series y excelencia en todos los géneros interpretativos.

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Con este reconocimiento, los Premios Anillos de Oro inician su andadura con un listón muy alto, premiando la constancia y el talento de un actor que, en palabras de la organización, ofrece una "excelente respuesta interpretativa" en cada proyecto que lidera. La cita en la capital tinerfeña será una celebración de la ficción española y un homenaje necesario a una de sus caras más queridas y respetadas.