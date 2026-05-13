La Aemet prevé un miércoles con lluvias débiles y vientos muy fuertes en Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados en la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife una jornada con poco nubosa con intervalos de nubes altas al inicio del día.
A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas.
Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios o en ligero ascenso y también habrá viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde, con brisas en la costa oeste.
En las cumbres centrales el viento será más intenso: soplará del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Poco nuboso con intervalos de nubes altas al inicio. A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 23
LA GOMERA
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos este y oeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costas sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el este. Viento flojo del nordeste con intervalos de moderado, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22
EL HIERRO
Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el nordeste. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costa suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 19
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