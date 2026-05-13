Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis del hantavirusVisita del papa a TenerifeCae un drago en Los RealejosCD TenerifeTiempo en TenerifeCB Canarias
instagramlinkedin

La Aemet prevé un miércoles con lluvias débiles y vientos muy fuertes en Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados en la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife una jornada con poco nubosa con intervalos de nubes altas al inicio del día.

A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas.

Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios o en ligero ascenso y también habrá viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde, con brisas en la costa oeste.

En las cumbres centrales el viento será más intenso: soplará del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos de nubes altas al inicio. A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos este y oeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el este. Viento flojo del nordeste con intervalos de moderado, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el nordeste. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costa suroeste.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 19

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
  2. Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
  3. La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
  4. Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
  5. La fruta del dragón se expande en Tenerife: un superalimento que ahorra agua en la agricultura
  6. Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife
  7. El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
  8. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas

La Aemet prevé un miércoles con lluvias débiles y vientos muy fuertes en Tenerife

La Aemet prevé un miércoles con lluvias débiles y vientos muy fuertes en Tenerife

Obras Públicas agiliza la ejecución del tercer carril de Guamasa a Los Rodeos

Obras Públicas agiliza la ejecución del tercer carril de Guamasa a Los Rodeos

Las filtraciones de agua en los locales obligan a remodelar la plaza de San Luis, en Santa Úrsula

Las filtraciones de agua en los locales obligan a remodelar la plaza de San Luis, en Santa Úrsula

Phe Festival 2026 cierra su cartel más ambicioso con el huracán británico de Fat Dog, Faeda y ARXX

Phe Festival 2026 cierra su cartel más ambicioso con el huracán británico de Fat Dog, Faeda y ARXX

La crisis de la vivienda en Tenerife empuja a más 2.800 personas a sobrevivir en vehículos, chabolas o a la intemperie

La crisis de la vivienda en Tenerife empuja a más 2.800 personas a sobrevivir en vehículos, chabolas o a la intemperie

La Laguna y Candelaria cantan juntos en la misa del papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

La Laguna y Candelaria cantan juntos en la misa del papa León XIV en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

El plan B por si la filoxera se propagase en Canarias: viña americana para injertar las variedades tradicionales

El plan B por si la filoxera se propagase en Canarias: viña americana para injertar las variedades tradicionales

La Aemet anuncia intervalos nubosos en Tenerife este miércoles y viento fuerte en las cumbres

La Aemet anuncia intervalos nubosos en Tenerife este miércoles y viento fuerte en las cumbres
Tracking Pixel Contents