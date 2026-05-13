La Aemet prevé un miércoles con lluvias débiles y vientos muy fuertes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife una jornada con poco nubosa con intervalos de nubes altas al inicio del día.

A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas.

Las temperaturas, por su parte, seguirán sin cambios o en ligero ascenso y también habrá viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde, con brisas en la costa oeste.

En las cumbres centrales el viento será más intenso: soplará del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos de nubes altas al inicio. A partir del mediodía tenderá a nuboso, en especial al norte donde no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sudeste y extremo noroeste, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos este y oeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LA PALMA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el este. Viento flojo del nordeste con intervalos de moderado, girando a norte por la tarde. Brisas en la costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el nordeste. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte por la tarde. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 19