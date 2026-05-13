La Aemet prevé cielos nubosos y lluvias débiles este jueves en Tenerife

Cielos nubosos, lluvia débil y temperaturas en ligero descenso es lo que se espera para este jueves, 14 de mayo, en Tenerife. Así lo indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una jornada en la que podrá haber rachas de viento muy fuertes en algunos puntos.

A nivel general, el archipiélago espera una jornada con intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde son probables lluvias débiles y ocasionales.

Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste de las islas montañosas.

Imagen de archivo de una palmera azotada por el viento. / ED

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur durante horas centrales y por la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte y sin descartarlas en la vertiente sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en zonas altas. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sur de Anaga, principalmente durante la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. Brisas en costas sureste y suroeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada, que tenderá a moderado del noroeste durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 25

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur por la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte y sin descartarlas en el sur, especialmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste y cumbres orientadas al sur, principalmente durante la tarde cuando no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. Brisas en costa sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el resto de zonas por la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte y sin descartarlas en el resto, especialmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y noreste, principalmente durante la tarde. Brisas en costas sur y suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y en el sur por la tarde. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte y sin descartarlas en el sur, especialmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en extremos noreste y oeste, principalmente durante la tarde. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16