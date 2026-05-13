Adiós a pagar 50 euros por la baliza V16: el precio al que la pueden comprar los conductores tinerfeños ahora

Desde el pasado 1 de enero de 2026 la Dirección General de Tráfico (DGT) impulso la baliza V-16, un dispositivo luminoso que tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y evitar que los conductores ponga en riesgo sus vidas y las del resto en caso de tener que señalizar una avería.

Además, según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg y autobuses.

Baliza V16

Se trata del único medio de señalización legal para vehículos inmovilizados en la calzada. Estas balizas emiten una señal luminosa de alta visibilidad y también envía su geolocalización a la plataforma DGT 3.0, y está se encarga de emitirlo por diferentes canales como paneles informativos y dispositivos GPS. El dispositivo de emergencia solo transmite datos cuando está activada. Al apagarla deja de emitir la geolocalización.

Los conductores deben tener en cuenta que hay dispositivos que están homologados, pero no conectados. Por ello, la DGT insiste en comprobar el código de homologación y asegurarse que el dispositivo cumplir todos los requisitos.

Esta señal luminosa comenzó costado alrededor de 50 euros, pero ahora los conductores pueden enconarlas por menos de 10 euros en diferentes páginas web de Internet.

La baliza es obligatoria desde 2026 / Neomotor

¿Por qué ha bajado el precio?

Tras la gran campaña de ventas de la baliza V16 antes de su imposición, la demanda ha bajado y con ello sus pecios. El mes previo a su obligatoriedad, millones de conductores compraron estos dispositivos para evitar aciones económicas y cumplir con la normativa.

Sin embargo, tras la oleada de compras, las ventas han desaparecido.

Balizas homologadas por menos de 10 euros

Ante esta situación, algunos distribuidores han comenzado a liquidar los dispositivos a precios muy bajos para evitar grandes pérdidas. Es el momento perfecto para que los conductores que toda vía no cuente con la baliza la compren por un precio inferior a los 10 euros, ahorrándose así unos 40 euros.