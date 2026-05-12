Sigue en directo la rueda de prensa Sánchez junto al director de la OMS para analizar el brote de hantavirus en el 'MV Hondius'
Santa Cruz de Tenerife
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, analiza junto al presidente de la OMS, Tedros Adhanom, la situación provocada por el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' que tuvo que fondear en la madrugada del domingo en el puerto de Granadilla, Tenerife, para desembarcar a los pasajeros.
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