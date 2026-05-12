Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del crucero con un brote de hantavirusVisita del papa a TenerifeMédico acusado de agresiones sexualesRestricción del tráfico en Santa Cruz de TenerifeTiempo en TenerifeTráfico de drogas en Tenerife
instagramlinkedin

Sigue en directo la rueda de prensa Sánchez junto al director de la OMS para analizar el brote de hantavirus en el 'MV Hondius'

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, analiza junto al presidente de la OMS, Tedros Adhanom, la situación provocada por el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' que tuvo que fondear en la madrugada del domingo en el puerto de Granadilla, Tenerife, para desembarcar a los pasajeros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
  2. Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
  3. La Aemet prevé lluvias débiles por la tarde, nubes y bajadas de temperaturas este miércoles en Tenerife
  4. Última hora del brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: cuándo llega a Tenerife y nuevos casos de contagio
  5. La fruta del dragón se expande en Tenerife: un superalimento que ahorra agua en la agricultura
  6. Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife
  7. El guachinche de este municipio de Tenerife rodeado de naturaleza que conquista por sus carnes a la brasa y especialidades de la casa: solo abres fines de semana
  8. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos urbaniza una parcela de 1.800 metros cuadrados para destinarla a la construcción de 17 viviendas públicas

Sigue en directo la rueda de prensa Sánchez junto al director de la OMS para analizar el brote de hantavirus en el 'MV Hondius'

La profesión que sostiene la sanidad reclama su lugar

Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

El Cabildo de Tenerife construirá seis balsas en 2027 para eliminar los vertidos al mar

El restaurante de este municipio de Tenerife donde no te puedes perder su bichillo con salsa de almendras: calidad y originalidad en cada bocado

El restaurante de este municipio de Tenerife donde no te puedes perder su bichillo con salsa de almendras: calidad y originalidad en cada bocado

Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo el operativo internacional por el brote en el ‘MV Hondius’

Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo el operativo internacional por el brote en el ‘MV Hondius’

La Aemet anuncia vientos moderados y un aumento de temperaturas este martes en Tenerife

La Aemet anuncia vientos moderados y un aumento de temperaturas este martes en Tenerife

El papa León XIV presidirá la misa en Santa Cruz de Tenerife con un repertorio musical canario

El papa León XIV presidirá la misa en Santa Cruz de Tenerife con un repertorio musical canario
Tracking Pixel Contents