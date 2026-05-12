El restaurante de este municipio de Tenerife donde no te puedes perder su bichillo con salsa de almendras: calidad y originalidad en cada bocado

En La Laguna se encuentra un restaurante que lleva cuatro años abierto y ha conquistado a sus clientes por la calidad que ofrecen en cada plato. Se trata de El Jilorio, un establecimiento que se ha convertido en una para obligatoria para quienes busquen calidad y originalidad en cada bocado.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando especialmente la calidad de los productos, la originalidad de algunas elaboraciones y el trato cercano. "Nos sorprendió la calidad de los platos. Tienen sabores diferentes y una atención de 10", comentan.

Cocina casera y toques diferentes

Comenzaron probando la berenjena rellena, que los conquistó desde el primero bocado y continuaron con la ensalada de ventresca acompañada de frutos secos, tomates cherry, uvas y cebolla morada, un plato que llamo la atención por la calidad y frescura de sus ingredientes.

“Me habían hablado mucho de este sitio porque dicen que el cocinero trabaja productos de calidad y cocina muy bien”, aseguran durante el vídeo.

Uno de los platos más venidos del restaurante

Uno de los grandes protagonistas del restaurante es el bichillo con salsa de almendras, uno de los platos más vendidos. “No se pueden imaginar cómo estaba la salsa de almendra, brutal”, comentan tras probarlo. Además, desde el restaurante explican que trabajan con pescado fresco traído directamente de la lonja.

Para culminar la experiencia gastronómica, probaron dos postres caseros que fueron una tarta de queso azul y un strudel de manzana, resaltando el sabor intenso de la tarta. “Si no te gusta el queso azul, mejor pide otra cosa”, bromeaban en el vídeo.

Tras degustar los platos, Joana confesó que “venía con prejuicios con este sitio y me callaron la boca porque la comida está 10 de 10”,

Horario y ubicación

El Jilorio se encuentra en la Carretera al Monte las Mercedes, 6 en San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado sus elaboraciones.

Abre todos los días para ofrecer servicio del almuerzo de 12:00 a 16:00 horas.