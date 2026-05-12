La Policía Nacional avisa: cuidado con este SMS que puede robar los datos bancarios de los tinerfeños

Las estafas forman parte del día a día de los ciudadanos. A través de ellas, los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para obtener información personal de sus víctimas y poder acceder a sus cuentas bancarias y robarles dinero.

La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales sobre una práctica que han comenzado a utilizar los ciberdelincuentes con frecuencia para estafar a sus víctimas. "Los ciberdelincuentes buscan engañarte para quedarse con tus datos", avisan.

¿Qué es el smishing?

El smishing consiste en una técnica que utiliza "el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. -con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico. Generalmente, el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto".

¿Qué es el 'smishing'? / INCIBE

Los mensajes de smishing más habituales

Desde el INCIBE explican que este tipo de entidades pueden suplantar a bancos, organismos públicos, empresas de paquetería o compañías privadas para ganarse la confianza de la víctima.

Uno de los casos más frecuentes es la suplantación de entidades bancarias. Los estafadores alertan sobre accesos no autorizados, cargos sospechosos o bloqueos de tarjetas para que el usuario actúe con urgencia y pulse en el enlace fraudulento que acompaña al mensaje.

También son habituales los mensajes que se hacen pasar por organismos públicos, como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos casos, suelen utilizar falsas devoluciones, actualizaciones de datos o avisos administrativos para estafar a sus víctimas.

Otro de los engaños más comunes se produce mediante la suplantación de empresas de paquetería, especialmente en épocas como Navidad, Black Friday o rebajas. Los delincuentes informan de supuestos problemas con la entrega de un paquete o datos incompletos para intentar que la víctima facilite información personal o bancaria.

Además, pueden hacerse pasar por compañías eléctricas, operadores de internet, plataformas de streaming, servicios en la nube o redes sociales. En estos mensajes suelen prometer premios, ofertas tentadoras o advertir de problemas de seguridad en la cuenta. En todos los casos el objetivo es el mismo, obtener datos personales o bancarios de sus víctimas.

Consejos de la Policía Nacional

Las autoridades lanzan una serie de recomendaciones para que los ciudadanos eviten este tipo de fraudes mediante mensajes:

Nunca facilitan información personal ni bancaria

No pulses en enlaces sospechosos

Desconfía de mensajes que utilicen tono de urgencia

Recuerda que las entidades bancarias nunca solicitas claves por mensajes

Ante cualquier tipo de sospecha, contacta con la Policía Nacional o la Guardia Civil facilitando pruebas para que puedan frenar este tipo de engaños y ofrecer facilidades al resto de la sociedad para evitarlas.