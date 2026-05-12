El plan B por si la filoxera se propagase en Canarias: viña americana para injertar las variedades tradicionales

Un proyecto con patrones americanos de viña intenta ofrecer una alternativa para hacer frente a la filoxera en caso de propagación. Se trata de una iniciativa del Gobierno de Canarias y que tiene en la Finca Morales, en Los Baldíos (La Laguna), uno de sus primeros bancos de prueba. El objetivo: identificar las modalidades más adecuadas sobre las que injertar variedades tradicionales como posible respuesta en caso de que este insecto se extendiera y como herramienta para mejorar el rendimiento del cultivo en un contexto de escasez de recursos hídricos y de deterioro del material vegetal.

El consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, visitó este martes la explotación lagunera y explicó que la acción se desarrolla en parcelas que llevaban años en barbecho. «Solo estamos hablando de fincas nuevas y en diferentes alturas e islas», expresa el político, que también afirma que desde noviembre de 2025 no se ha encontrado ninguna planta más con filoxera. «Están todos los casos localizados y todos los tipos eliminados», remarca.

En concreto, esta huerta de Los Baldíos antiguamente tuvo plantada viña, pero en la etapa más reciente se encontraba sin cultivos específicos. Apenas había allí algunos frutales y animales sueltos. Uno de los propietarios de Vinos En Tándem, Gabriel Morales, explica que decidieron volver a dedicar ese terreno a la viticultura y sumarla a otros puntos de producción con los que cuentan en otras zonas de Tenerife.

Mejorar el rendimiento y la producción

«Esta iniciativa tiene como objetivo evaluar, en condiciones reales de cultivo, el comportamiento de distintos patrones de vid en combinación con variedades adaptadas a cada zona, con el fin de obtener plantas más resistentes al insecto y contribuir, al mismo tiempo, a mejorar el rendimiento y la producción del cultivo en las condiciones climáticas, edafológicas y biológicas del Archipiélago», detallan desde el Gobierno de Canarias.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, visita una finca en Los Baldíos, donde el Ejecutivo canario, en colaboración con viticultores de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vino de las islas, desarrolla un proyecto piloto con patrones americanos de viña para evaluar su resistencia a la filoxera / Andrés Gutiérrez

La acción fue aprobada por el comité científico-técnico constituido en septiembre del pasado año como órgano asesor para el control y erradicación de la filoxera. Más en detalle, los ensayos se desarrollarán en fincas voluntarias vinculadas a todas las denominaciones de origen protegidas de Vinos de Canarias, situadas en Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La Consejería sufraga el coste de las actuaciones, asume la realización de los injertos a través de personal especializado y llevará a cabo el seguimiento técnico durante todo el desarrollo de la iniciativa, cuya duración estimada es de cinco años, «periodo necesario para obtener resultados rigurosos, consistentes y aplicables al conjunto del sector».

Ayudas a los viticultores

Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico, se ha previsto una compensación económica para los agricultores participantes, con una ayuda de 4.000 euros durante el primer año, correspondiente a la fase de implantación, y 1.000 euros adicionales durante cada uno de los cuatro años siguientes, destinados a la etapa de mantenimiento de cada parcela de ensayo.

Quintero destacó que estos trabajos forman parte de «una línea de actuación más amplia que el Gobierno de Canarias viene desarrollando desde la detección de la filoxera para garantizar su control, evitar su propagación y avanzar hacia su erradicación». A ese respecto, dijo que se ha destinado este año una inversión total de 1,1 millones de euros a las actuaciones vinculadas a la lucha contra este insecto.