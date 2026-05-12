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Phe Festival 2026 cierra su cartel más ambicioso con el huracán británico de Fat Dog, Faeda y ARXX

El festival se celebrará el 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz

La banda Fat Dog.

La banda Fat Dog. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Tenerife Phe Festival ultima su undécima edición, consolidándose como el termómetro de las tendencias musicales que están rompiendo moldes. El festival, que se celebra los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, ha completado su cartel con la llegada de los británicos Fat Dog, Faeda y ARXX que, junto a la electrónica visceral de los madrileños VVV [Trippin’ You] y el rock inquieto de los bilbaínos EZEZEZ, cierran una programación de alto voltaje.

Para esta edición, el festival recupera su formato de dos escenarios para 18 directos, reforzado por un tercer espacio, el Phe Club, dedicado a la cultura de baile cuya programación se desvelará en los próximos días. La confirmación de Fat Dog es uno de los platos fuertes; los londinenses aterrizan con su álbum Woof bajo el brazo para demostrar por qué son la banda del momento con su mezcla de electrónica caótica y surrealismo punk.

El radar internacional se amplía con el queer power pop de las brillantes ARXX y el indie rock de los escoceses Faeda, que llegan junto a EZEZEZ de la mano de la plataforma de exportación The Spanish Wave. Estos nombres se unen a la lista de confirmados que ya incluía a Bodega, Ibibio Sound Machine, Getdown Services, Natalia Doco y Ona Mafalda.

Cartel del Phe Festival.

Cartel del Phe Festival. / E. D.

Talento nacional y canario

En cuanto al talento nacional y canario, el cierre no baja la guardia. A la electrónica oscura de VVV [Trippin’ You] y el elástico directo de EZEZEZ, se suman las propuestas canarias de Good Franco (ganadores del concurso Sonora 2026), Xerach y Belice. Este bloque completa un cartel donde ya figuran nombres clave como Choclock, Carlos Ares, Rufus T. Firefly, Just Becca y Barry B.

Noticias relacionadas y más

Tras diez años de trayectoria, Phe Festival no solo destaca como un referente cultural en las islas, sino que revalida por segundo año consecutivo la prestigiosa certificación internacional A Greener Future (AGF). Este hito confirma que la vanguardia musical y el compromiso ambiental pueden convivir en el corazón de Puerto de la Cruz, integrando el festival como una pieza clave de la estrategia turística y social del municipio.

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