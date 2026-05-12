Obras Públicas agiliza la ejecución del tercer carril de Guamasa a Los Rodeos

La próxima semana se reunirá la mesa de contratación para adjudicar de forma provisional las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte. La previsión es firmar el contrato antes de verano y el acta de replanteo, momento oficial del inicio de los trabajos. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, también reconoció ayer que «no será una obra sencilla», aunque aseguró que durante su ejecución «se mantendrá la misma capacidad de la vía».

Así lo expuso en el Parlamento de Canarias a preguntas de la diputada socialista Tamara Raya, a quien también respondió que el Ejecutivo autonómico modificó el proyecto con el propósito de hacerlo compatible con la circunvalación de La Laguna, un proyecto para el futuro.

En respuesta al objeto de la pregunta formulada por el PSOE, Pablo Rodríguez defendió que durante la legislatura vigente el Gobierno canario adjudicó el tercer carril de la TF-5 Guamasa-Aeropuerto Tenerife Norte en sentido descendente y la carretera Ofra-El Chorrillo, «a punto de firmarse el acta de replanteo». El próximo proyecto a ejecutar será adjudicado en breve y se corresponderá con una de las fases del tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Playa de las Américas, apostilló el consejero.

Tamara Raya sostuvo que la saturación de la TF-5 data de hace 30 años y «va a peor», después de recordar y reprochar, por incumplido, el anuncio electoral de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, de que acabaría con las colas en 90 días. Anuncio negado por el diputado de CC Jonathan Martín Fumero, para quien Dávila lo que dijo fue que tomaría cinco medidas.

La diputada socialista aseguró, y no fue desmentida, que uno de los carriles hacia el Norte del «tramo de tres kilómetros» que abarcará el tercer carril Guamasa-Aeropuerto Tenerife Norte se utilizará en sentido Santa Cruz. Raya apuntó que lo anunciado por Obras Públicas «podrían agravar los problemas de circulación en el tramo más conflictivo de la Isla».

El consejero calificó de «error garrafal» plantearse la construcción de carreteras y carriles como la solución a los problemas de movilidad en Tenerife, si bien matizó que hay proyectos que son necesarias por la saturación de las vías actuales.

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La diputada Rebeca Paniagua (PP) aludió a la «memoria disipada» del PSOE al criticar la gestión de los socialistas durante la legislatura anterior, pero para Esther González (Nueva Canarias) la actual es la «crónica de promesas incumplidas»; Paula Jover (Vox) calificó la situación de las carreteras de la Isla de «insostenible» y el diputado Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, quiso saber en qué estado está el proyecto de la conexión puerto de Los Cristianos-Autopista del Sur.