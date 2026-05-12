Un informe cifra en 2.853 las personas en exclusión residencial extrema en Tenerife

El sexto informe sobre la exclusión residencial extrema en Tenerife elaborado por el Cabildo y Cáritas Diocesana cifra en 2.853 las personas en situación de sinhogarismo en la isla, condición que abarca a quienes viven en la calle o en infraviviendas.

Esta cifra es ligeramente superior a la registrada en el anterior informe: entonces eran 2.838 las personas identificadas en situación de exclusión residencial extrema.

El informe analiza aspectos como la distribución territorial de los casos, los perfiles sociales y de género, las situaciones de vivienda insegura o inadecuada y el impacto que tienen factores como la precariedad económica, la salud mental, las adicciones o la ausencia de redes de apoyo en los procesos de exclusión residencial extrema.

En la presentación del documento, el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha señalado la necesidad de seguir poniendo el foco sobre una realidad "cada vez más compleja y cronificada".

Factores que favorecen la exclusión residencial extrema

Ha hecho hincapié en que detrás de las situaciones de exclusión residencial extrema confluyen múltiples factores como la ruptura de redes familiares, el desempleo, las dificultades de acceso a la vivienda, las adicciones o los problemas de salud mental.

Rognoni ha subrayado además que muchas de las personas atendidas presentan situaciones de enorme vulnerabilidad emocional y psicológica, en muchos casos sin el acompañamiento adecuado, y ha alertado del impacto que están teniendo la ansiedad, la depresión o el deterioro de la salud mental dentro de los procesos de sinhogarismo.

De ahí su insistencia en la necesidad de abordar esta realidad también desde una perspectiva de salud pública.

Respuesta institucional

La directora insular de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Yolanda Baumgartner, ha destacado por su parte la necesidad de seguir avanzando hacia una respuesta insular "más coordinada, estructurada y conectada entre administraciones, entidades sociales y profesionales" frente a una realidad "cada vez más compleja y sostenida en el tiempo".

Ha recalcado el papel que viene desempeñando el Cabildo de Tenerife, a través del IASS, en el impulso y coordinación de una estrategia común frente al sinhogarismo mediante el desarrollo del Marco Estratégico para la Inclusión Social y Comunitaria de las Personas en Situación de Sinhogarismo en Tenerife.

Baumgartner ha recordado asimismo que, aunque la atención de proximidad y buena parte de la intervención directa corresponden principalmente a los municipios, "desde el Cabildo hemos asumido un papel de coordinación, conexión entre recursos y trabajo conjunto con las entidades sociales para construir una respuesta común a nivel insular".