Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Las señales de tráfico son distintivos que indican a los conductores sobre las normas que deben respetar durante sus desplazamientos. Su objetivo es aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) va ampliando el catálogo e incorporando nuevas señales en las carreteras y muchos usuarios desconocen su significado.

Tráfico incorporó a finales de 2025 una nueva señal en las carreteras españolas con el objetivo de que los conductores se detengan obligatoriamente cruces e intersecciones, una acción poco común.

¿Qué significa la señal S-991d?

Esta señal que indica la existencia de un radar en un STOP, obligando así a los conductores a realizar una parada obligatoria si no quieren recibir una dura sanción económica. El distintivo mantiene un diseño similar a las señales que avisan de la presencia de sistemas de detección, pero introducen un cambio clave y es la presencia de la señal del STOP.

A través de ellas, la DGT busca avisar a los conductores de que deben realizar la detención obligatoriamente antes de incorporarse a otra vía.

Esto es lo que dice el Reglamento General de Circulación

El artículo 150 del Reglamento General de Circulación recoge "la obligación de detener el vehículo ante una línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y, una vez detenido el vehículo, ceder el paso a los vehículos que circulen por ella. Si la marca está situada en un carril delimitado por marcas longitudinales, la obligación descrita se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por ese carril".

Además, la norma añade que si desde el punto de detención no existe suficiente visibilidad, el conductor deberá avanzar y volver a detenerse en un lugar seguro desde el que pueda observar correctamente la circulación, es decir deberá realizar un doble STOP.

Sanciones

No detener el vehículo completamente antes un STOP se considera una infracción grave, por la cual los conductores se pueden enfrentarse a multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.

La normativa es clara y recuerda que no solo basta con reducir la velocidad, sino que el conductor tiene la obligación de detener completamente el vehículo antes de la línea de detención. En el cado de que no haya línea, deberá hacerlo justo antes de la intersección.