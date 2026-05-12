Las filtraciones de agua en los locales obligan a remodelar la plaza de San Luis, en Santa Úrsula

Las filtraciones de agua en los locales que están situados bajo la plaza de San Luis, en Santa Úrsula, obligan a remodelarla. Dentro de esta actuación también se mejorará la accesibilidad y la funcionalidad de la zona, que constituye uno de los puntos neurálgicos del municipio. El proyecto habla, a modo de resumen, de que el objetivo de las obras es "revitalizar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos".

La licitación, cuyo plazo para presentarse finalizó este lunes, también incluye la ampliación de aforo del anfiteatro de La Casona que se encuentra en el mismo entorno. Este crecimiento estructural permitirá que la parte baja de la grada sirva como espacio de almacenamiento. El contrato cuenta con un presupuesto de más de medio millón de euros y nueve meses de ejecución.

Un solo entorno, dos actuaciones

Aunque se trata de un solo proyecto, cada uno de los puntos necesita actuaciones diferenciadas. En cuanto a la plaza de San Luis, están previstas tareas de demolición y construcción para mejorar el pavimento, instalar una nueva impermeabilización para solucionar la problemática de infiltraciones, resolver los problemas de drenaje y permitir el anclaje de velas de sombra. Además, se mejorarán los accesos y se rehabilitarán los muros, jardineras y el mobiliario urbano. Por otro lado, se favorece la accesibilidad y la integración con el entorno inmediato a través de la coordinación con el plan de barrios municipal para la mejora de las vías públicas que rodean el enclave. Así, se garantiza que exista una "integración urbana coherente", reza el documento. Las vías que componen la trama son cuatro: al norte con el camino antiguo Calvario, al oeste con la calle La Saltona, al este con la calle La Malagueña, y al sur con la carretera provincial TF-217.

En el entorno de La Casona, donde se ubica el anfiteatro, la ampliación de la grada es la única intervención contemplada. La estructura escalonada será de hormigón revestido de piedra basáltica y madera. El objetivo es crear un espacio versátil para continuar desarrollando diversas actividades culturales.

La dirección del proyecto explica que se respetará el carácter patrimonial del conjunto sin alterar su imagen histórica. Cabe destacar que en las inmediaciones de la plaza también se encuentra la ermita de San Luis, un templo que data de finales del siglo XVII y que fue impulsado por el abogado de la Real Audiencia de Tenerife, Luis Román.