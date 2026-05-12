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Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo el operativo internacional por el brote en el ‘MV Hondius’

El 'MV Hondius' ya navega rumbo a Países Bajos

El 'MV Hondius' pone rumbo a Países Bajos

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Vídeo: E. D. / Imagen: Andrés Gutiérrez

Haridian del Pino

Elena Morales

Y. Rodríguez

Claudia Morín

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La evacuación internacional de los pasajeros del MV Hondius concluyó este lunes tras un operativo sin precedentes coordinado desde Tenerife, donde el crucero atracó después del brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos. El dispositivo, en el que participaron 23 países, terminó con la salida del último vuelo hacia Netherlands, desde donde varios pasajeros continuarán viaje a otros destinos internacionales, entre ellos Australia.

Los primeros en abandonar el barco fueron los 14 pasajeros españoles, trasladados el domingo en un avión militar hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todos permanecen asintomáticos y cumplen una cuarentena de 42 días fijada desde el pasado 6 de mayo, considerado el “día cero” por las autoridades sanitarias tras la evaluación conjunta realizada por el Ministerio de Sanidad, la World Health Organization, el ECDC y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

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