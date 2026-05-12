Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo el operativo internacional por el brote en el ‘MV Hondius’

La evacuación internacional de los pasajeros del MV Hondius concluyó este lunes tras un operativo sin precedentes coordinado desde Tenerife, donde el crucero atracó después del brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos. El dispositivo, en el que participaron 23 países, terminó con la salida del último vuelo hacia Netherlands, desde donde varios pasajeros continuarán viaje a otros destinos internacionales, entre ellos Australia.

Los primeros en abandonar el barco fueron los 14 pasajeros españoles, trasladados el domingo en un avión militar hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todos permanecen asintomáticos y cumplen una cuarentena de 42 días fijada desde el pasado 6 de mayo, considerado el “día cero” por las autoridades sanitarias tras la evaluación conjunta realizada por el Ministerio de Sanidad, la World Health Organization, el ECDC y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

FOTODELDIA MADRID, 11/05/2026.- Vista del exterior del Hospital Gómez Ulla, José García, este lunes, donde permanecen los pasajeros españoles del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, para pasar la cuarentena. EFE/ Maria Aguilella Pardo / Maria Aguilella Pardo / EFE El español positivo en hantavirus, con febrícula y síntomas respiratorios pero "aparentemente estable" El pasajero español del crucero 'MV Hondius' que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, presentó anoche febrícula y síntomas respiratorios, "aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", según ha actualizado el Ministerio de Sanidad esta mañana.

Mikel Venys Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias Uno de los pasajeros estadounidenses que viajaba a bordo del MV Hondius dio positivo en hantavirus en Cabo Verde, momentos antes de que el Gobierno de España impusiese a Canarias recibir el crucero. Pero el contagio no se divulgó hasta este lunes, cuando el Ejecutivo de Estados Unidos informó de que el ciudadano había sido evacuado de forma separada al resto del pasaje. Sanidad reconoció, al filo de las 9 horas, que aunque Washington consideraba sospechoso el caso tras una primera prueba que reflejó «un positivo débil», ellos optaron por calificarla como «no concluyente». A esta noticia se suma que uno de los españoles internado en el Gómez Ulla de Madrid dio positivo este lunes en una PCR. Más información

Un pasajero español del crucero afectado por hantavirus da positivo provisional en la prueba PCR Uno de los pasajeros españoles del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, ingresado en el Hospital Gómez Ulla dio positivo ayer en la prueba de PCR. Sanidad lo considera un positivo provisional, ya que el resultado final lo determinará una segunda prueba. El paciente no presenta síntomas y su estado general es bueno. El resto de viajeros españoles permanecen aislados y sin síntomas, de momento, dos días después del desembarco en Granadilla. Por otor lado, las dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante, que tuvieron contacto con la fallecida por hantavirus en Johannesburgo, han vuelto a dar negativo en las PCR realizadas.

Efe Trump dice que no se arrepiente de la retirada de la OMS en medio de brote de hantavirus El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se arrepiente de haber retirado a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio del brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius a territorio estadounidense. Preguntado por la prensa en el Despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían repensar la salida de EE.UU. del organismo sanitario internacional, Trump respondió: "No, me alegro". El presidente reiteró las críticas contra la OMS por la gestión de la pandemia de Covid-19 alegadas por su Administración para la retirada de EE.UU. de la entidad, completada en enero pasado tras iniciar el proceso un año antes.

Salvador Lachica ¿Cuáles son las tres incógnitas no resueltas que elevaron la tensión entre Canarias y el Estado por la evacuación del MV Hondius? La falta de test PCR, la incertidumbre sobre el tiempo de estancia en Tenerife y la descoordinación en la evacuación aérea fueron los principales argumentos del Gobierno de Clavijo para rechazar el fondeo. Leer más

Salvador Lachica La presidenta del Cabildo de Tenerife: "¿Exigir garantías para mi tierra y mi pueblo es alarmar?" Rosa Dávila denuncia una gestión por parte del Estado "llena de soberbia y con sombras" en la crisis del MV Hondius. Leer más

Efe Los cuatro canadienses del MV Hondius están en cuarentena y sin síntomas de hantavirus Los cuatro ciudadanos de nacionalidad canadiense que viajaban en el MV Hondius y que regresaron el domingo a su país no presentan síntomas de hantavirus y permanecerán en cuarentena al menos durante 21 días, informaron este lunes las autoridades sanitarias nacionales. Los cuatro canadienses fueron transportados a la provincia de Columbia Británica, en el oeste del país, tras desembarcar del MV Hondius el domingo en Tenerife (España), y permanecerán en cuarentena un mínimo de 21 días, periodo que podría ampliarse hasta 42, declaró la doctora Bonnie Henry, en una conferencia de prensa. "Los valoraremos sobre la marcha, dependiendo de cómo se sientan, de si alguno desarrolla síntomas y de los acontecimientos globales", explicó Henry, directora de Salud Pública de Columbia Británica.

OMS Rueda de prensa tras el último desembarco En este tweet de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puedes volver a ver la rueda de prensa tras el desembarco de los últimos pasajeros del 'Hondius'.