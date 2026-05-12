La crisis de la vivienda en Tenerife empuja a más 2.800 personas a sobrevivir en vehículos, chabolas o a la intemperie

Trabajar ya no garantiza un hogar digno en el que vivir. La crisis de la vivienda ha provocado un agravamiento del sinhogarismo en Tenerife. Y unas 2.853 personas ya se ven afectadas por esta situación de exclusión residencial extrema, que tratan de sobrevivir a base de recursos alojativos de administraciones públicas, vehículos adaptados, chabolas o incluso a la intemperie. Así lo recoge el informe de Exclusión Residencial Extrema elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife, y en colaboración con la Consejería de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife.

El informe advierte de que este tipo de situaciones no afecta exclusivamente a quienes llevan tiempo en situación de calle, sino también a personas y familias que, hasta hace poco, tenían una vida relativamente estable y que han visto de manera inesperada cómo ha cambiado su situación. Aun así, la gran mayoría vive a la intemperie. Casi la mitad está en la calle y no dispone siquiera de una techo bajo el que refugiarse de la lluvia. En concreto, el 47,7% pasa la mayor parte de su tiempo en espacios públicos y exteriores. Y, en el mejor de los casos, tiene la oportunidad de dormir en un albergue o refugio nocturno.

Asentamientos informales

El siguiente grupo lo conforman las personas que viven en estructuras temporales o no convencionales, alojamientos impropios o situaciones de hacinamiento extremo. De hecho, una de cada cuatro personas en situación de exclusión residencial extrema, el 25,5%, habita en chabolas, garajes, tiendas de campaña, caravanas, vehículos, obras inacabadas o cuartos de aperos. Es decir, alternativas que no reúnen las condiciones adecuadas de habitabilidad.

"Aunque las cifras generales mantienen cierta equidad con las del año pasado, gracias a la capacidad de atención y de detección de las entidades, sabemos y somos conocedores de que en la Isla se están dando nuevas realidades respecto a los asentamientos informales", señaló esta mañana el técnico del área de Vivienda e Inclusión Social de Cáritas y coordinador del estudio, José Antonio Díez, durante la presentación del documento. "El acceso a estos espacios resulta más complejo que cuando se trata de una persona que vive en la calle, porque aunque son infraestructuras inadecuadas ellos los conciben como sus hogares, y están cerrados", explicó. En este sentido, la intervención es similar a cuando se trata de un edificio. "Requiere de un mayor tiempo de dedicación y otra metodología de trabajo", mencionó.

Nuevas realidades

En los últimos años, el técnico y su equipo han notado que cada vez son más las personas que recurren a caravanas o vehículos adaptados para vivir. Sin embargo, Díez advierte que en este contexto es necesario diferenciar dos grupos. "Hay algunos asentamientos vinculados a vehículos porque son personas que solo tienen esa alternativa y no tienen posibilidades de salir sin ayuda de esa exclusión", explicó. "Pero también hay personas que ante la problemática de acceso a vivienda optan por comprar caravanas o camper porque prefieren pagar la cuota del vehículo antes que un alquiler, aunque tengan ingresos regulares y una situación que no está asociada a una alta vulnerabilidad social", añadió.

Él es consciente de que se trata de un problema social al que no hay que restarle importancia. Sin embargo, y por ahora, no se trata de perfiles que precisen la ayuda de servicios sociales. "Aunque si esta situación se prolonga en el tiempo y se cronifica ante la falta de alternativas, a medio o largo plazo también podría derivar en una situación de exclusión residencial extrema.

Vulneración de varios derechos

Y es que la diferencia entre ambos perfiles no se centra exclusivamente la escasez de un hogar. "Tenemos que entender que estas personas no solo se ven afectadas por la falta de una vivienda digna, sino que además se encuentra con grandes dificultades de acceso para el resto de derechos, ya sea por obstáculos estructurales o por precariedad de su sistema de protección social", apuntó Díez.

Por otro lado, y entre las más de 2.800 personas que atraviesan una situación complicada, están quienes aun sin vivir en la calle tampoco disponen de una vivienda propia. Casi el 15% del total conforman esta categoría, que depende de recursos alojativos de las administraciones públicas para acceder a este derecho fundamental. Se refiere, por tanto, desde mujeres víctimas de violencia de género que se alojan en centros especializados hasta migrantes solicitantes dispositivos que, ante la espera, viven temporalmente en dispositivos específicos. Por último, el 11,9% se encuentra en una situación de vivienda insegura, ya sea por dificultades para pagar el alquiler, por amenaza de desahucio o por peligro de una pareja o familiar.

Principales causas que empujan al sinhogarismo

El informe revela que la falta de redes de apoyo, los problemas de salud y las barreras económicas, administrativas y de exclusión residencial son algunas de las principales causas que llevan a estas más de 2.800 personas a encontrarse en una situación de sinhogarismo en Tenerife. La mayoría se concentran en el área metropolitana. El municipio de Santa Cruz de Tenerife acapara por sí solo más de un tercio del total, unas 998 personas. Y junto con San Cristóbal de La Laguna —donde se concentran 357 personas—, aglutina casi la mitad de todos los casos, un 47,5%. A la zona metropolitana le siguen, en cuanto a incidencia, los principales destinos turísticos del sur de la Isla, Arona y Adeje, y Granadilla de Abona. Y junto al Puerto de la Cruz, estos seis municipios conforman las zonas de la Isla con mayor ratio o densidad de los casos detectados.

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, por su parte, advirtió de que estos datos también desmontan algunos estereotipos "profundamente arraigados". "La mayor parte de las personas afectadas por el sinhogarismo no están de paso, sino que llevan años residiendo en municipios y son nuestros vecinos", aclaró. En este contexto, del total de personas, casi 700 lleva entre 1 y 3 años residiendo en la misma zona, unas 387 entre 5 y 10 años y unas 514 once años en adelante.

Por otro lado, Rognoni también mostró especial atención a la salud mental. A su juicio, es un uno de los aspectos más alarmantes del informe. "Estamos hablando de personas que viven en contextos de enorme vulnerabilidad emocional y psicológica, muchas veces sin acompañamiento adecuado y sin continuidad en la atención", detalló. Y añadió que cuando el 28 % de ellas presenta trastornos mentales severos, depresión o ansiedad crónica, ya no se puede hablar únicamente de una cuestión social o habitacional. "Si no de una emergencia de salud pública", matizó.

Medidas para reducir los afectados por el sinhogarismo

Durante su intervención, el presidente de Cáritas Diocesana de Tenerife defendió la necesidad de ampliar el parque de vivienda disponible, facilitar el acceso al alquiler y garantizar los mecanismos de prevención necesarios para evitar que "más personas terminen en una situación de calle de la que luego no puedan salir". También considera esencial avanzar hacia respuestas integrales y coordinadas y agilizar procesos de empadronamiento.