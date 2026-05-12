Cae un segundo drago centenario en Los Realejos
El drago de la Rambla del Mar se desplomó el pasado sábado
Cae un nuevo drago centenario en el municipio de Los Realejos. Así lo ha informado este martes la formación Drago Canarias. En concreto, se trata del localizado en la Rambla del Mar, que se desplomó el pasado sábado, 9 de mayo, convirtiéndose en el segundo drago centenario que cae en los últimos dos meses en el municipio, tras el de San Francisco.
Drago Canarias ya avisó el pasado miércoles 6 de mayo de una rotura parcial de este árbol, alertando de la necesidad de intervenir urgentemente en este ejemplar para evitar su pérdida.
La formación critica que el Ayuntamiento de Los Realejos haya desoído su petición, con las consecuencias irreversibles que ello tiene para el patrimonio natural del municipio.
Homenaje a otro drago
Asimismo, el portavoz de Drago Canarias en Los Realejos, Javier Álvarez, señala que “mientras el drago de la Rambla del Mar se quebraba definitivamente, miembros del equipo de Gobierno aplaudían el homenaje que se rendía al drago del cementerio de San Francisco en la Gala de Elección de la Romera Mayor de las Fiestas de Mayo”.
“Esta estampa resume a la perfección cómo está funcionando la política local en Los Realejos —prosiguió Álvarez—, el equipo de Gobierno siempre está presente para la foto pero no cuando hay que actuar de urgencia”, añade.
En este sentido, desde Drago Canarias en Los Realejos se exige la asunción de responsabilidades por parte del equipo de Gobierno, una explicación a la ciudadanía realejera sobre las circunstancias que han llevado a esta pérdida de patrimonio natural y la adopción de medidas urgentes para que no se sigan produciendo situaciones de este tipo.
Caída parcial en una finca
La formación ya avisó el día 6 de la caída parcial del drago en una finca a escasos metros del límite del Paisaje Protegido de la Rambla de Castro, así como de la necesidad urgente de intervenir para evitar que cayera completamente.
En aquel momento, el portavoz de Drago Canarias en Los Realejos exigió “una revisión inmediata de todos los ejemplares del municipio, así como la aplicación de protocolos que eviten más pérdidas”. Otros ejemplares, como el drago de Siete Fuentes o el drago de Los Príncipes se encuentran en situación de vulnerabilidad y abandono, presentando síntomas de deterioro que requieren una actuación inmediata.
Asimismo, Álvarez había indicado que la caída parcial del Drago de la Rambla del Mar debía ser “el último aviso” y añadió que “si el Equipo de Gobierno no es capaz de mantener en pie un símbolo de nuestra identidad que ha crecido solo durante siglos, demuestra incapacidad para gestionar el territorio”.
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