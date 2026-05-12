El Cabildo de Tenerife construirá seis balsas en 2027 para eliminar los vertidos al mar

Tenerife proyecta seis nuevas balsas para 2027. Así lo indicó este lunes el Cabildo tinerfeño en el marco del Congreso Internacional Balsas y Vertidos (BalVert), y añadió que se trata de un «horizonte ambicioso» y que el objetivo último es «cerrar el ciclo integral del agua y eliminar definitivamente los vertidos al mar». Además, desde la institución insular destacaron que la Isla «se ha consolidado como el epicentro del debate sobre el uso de geosintéticos para la gestión sostenible de balsas y vertederos».

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Mencey de Santa Cruz y durante dos jornadas citó a responsables del sector del agua y tratamiento y gestión de residuos a escala insular, regional y nacional. Hicieron de anfitriones la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, junto al director insular de Residuos, Alejandro Molowny, y el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), Javier Davara, quienes dieron cuenta sobre la gestión de los residuos y del agua que se lleva a cabo en la Isla.

«En materia de Aguas regeneradas, Tenerife cuenta con una trayectoria histórica que la sitúa a la cabeza de España; inició este camino en 1993 y es referente en distintas obras de ingeniería como la tubería de agua regenerada más larga del país, con 62 kilómetros de longitud, que recorre todo el Sur de la Isla desde Santa Cruz de Tenerife hasta Arona», destaca el Cabildo tinerfeño.

La Isla pasa de cinco a catorce estaciones depuradoras en una década

Se puso sobre la mesa que debido a una orografía compleja que históricamente impidió la creación de presas convencionales, Tenerife desarrolló una solución innovadora: la construcción de balsas con geotextiles. En cuanto a infraestructuras de este tipo, la Isla cuenta con una capacidad de 5,1 hectómetros cúbicos, esenciales para el almacenamiento de agua regenerada. «Sobre ello, el crecimiento ha sido notable en la última década, pasando de cinco a 14 estaciones depuradoras y logrando cuadruplicar la capacidad de tratamiento», resalta el Cabildo.

En materia de residuos, la prioridad es «la máxima seguridad técnica». Consideran desde la institución que «la impermeabilización de los vertederos es una tarea crítica para prevenir filtraciones y proteger los acuíferos de la Isla». Para ello, el Complejo Ambiental de Tenerife cuenta con «instalaciones de vanguardia y sistemas que aseguran la estanqueidad».

Se abordó a lo largo de la segunda jornada el innovador y pionero sistema de captación horizontal de biogás, frente al sistema vertical convencional. Se obtiene de esta manera una mejor valorización del biogás y la eliminación de olores durante el periodo de exportación de las celdas de vertido.

La estrategia insular no solo busca una gestión eficiente, sino una transición real hacia un modelo de economía circular y bajo la premisa de que «el mejor residuo es el que no se produce, se trabaja intensamente en mejorar la separación en origen y potenciar la valorización, dejando el vertido como la última opción posible», recogen los datos aportados desde el Cabildo tinerfeño.

Tenerife inició el camino en la generación de aguas en 1993 y cuenta con la tubería para este tipo de suministro más larga de España

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez afirma que Tenerife es «un referente en ese sentido». Y añade: «Piensen que nosotros no podemos tener las presas convencionales por nuestra geología y se ha avanzado mucho y se ha vivido mucho de mejorar en esas tecnologías para el almacenamiento de agua, que tradicionalmente se producía con excedentes de galerías». Y completa: «En estos momentos hemos dado otro salto más y ahora de lo que estamos hablando es de 5,1 hectómetros cúbicos de agua que se pueden almacenar y gran parte de ellas vienen de la circularidad del agua».

El director del Congreso, Ariosto de Haro, expresa que Canarias es «un referente a nivel de balsas». En su opinión, «se ha hecho un trabajo muy fuerte desde diferentes administraciones.