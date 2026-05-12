Aena desmiente que se haya colocado un cartel en el aeropuerto Tenerife Sur para prevenir el contagio del hantavirus

Aena ha desmentido que se haya instalado en el Aeropuerto de Tenerife Sur un cartel con recomendaciones para prevenir el contagio del hantavirus. El gestor aeroportuario ha aclarado que la imagen difundida en redes sociales no corresponde a ningún aviso colocado en las instalaciones tinerfeñas y la ha calificado como un bulo.

La aclaración se produjo este lunes por la noche, después de que circulara una fotografía de un supuesto cartel informativo vinculado al brote detectado en el crucero 'MV Hondius'. Desde Tenerife Sur salieron durante el operativo hasta una decena de aviones con pasajeros repatriados tras el desembarco del buque en el entorno del puerto de Granadilla.

"Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", señaló Aena en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, acompañado de la fotografía del cartel falso.

Los pasajeros no pasaron por las instalacioens del aeropuerto

El desmentido llega después de que el aeropuerto tinerfeño formara parte del dispositivo de salida de los pasajeros evacuados del 'MV Hondius'. El buque, de bandera neerlandesa, permaneció fondeado desde las 6:00 horas del domingo hasta las 19:00 horas de este lunes en la zona de Granadilla, donde se organizó el desembarco escalonado de viajeros de distintas nacionalidades.

Tras bajar del barco, los pasajeros fueron trasladados en "guaguas burbujas" de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hasta la pista del Aeropuerto de Tenerife Sur para embarcar en vuelos hacia sus respectivos países. Sin embargo, el operativo evitó el tránsito por las terminales ya que los viajeros fueron conducidos directamente hasta la pista de despegue, sin pasar por las instalaciones aeroportuarias abiertas al público.

Ese detalle es relevante para entender el alcance del desmentido. Aunque los vuelos de repatriación salieron desde Tenerife Sur, el pasaje del 'MV Hondius' no circuló por las zonas habituales del aeropuerto.