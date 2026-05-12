La Aemet anuncia vientos moderados y un aumento de temperaturas este martes en Tenerife
Los termómetros oscilarán entre los 18 y 25 grados
La jornada de este martes, 12 de mayo, en Tenerife vendrá marcada por los vientos, que llegarán a ser moderados en algunos puntos, las nubes altas y un ligero aumento de las temperaturas máximas.
En concreto, la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que habrá intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso en el norte y sur durante la mañana. En cuanto al viento, estos soplarán en mayor intensidad en las cumbres centrales de la isla.
Las temperaturas, por su parte, oscilarán entre los 18 y 25 grados en la isla.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Intervalos de nubes altas, tendiendo a nuboso en el norte y sur durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el este y en cumbres. Viento flojo del norte arreciando por la tarde. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado con intervalos de fuerte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 25
LA GOMERA
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte arreciando a moderado por la tarde, especialmente en vertientes este y oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 24
LA PALMA
Intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso en el norte y este durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del norte arreciando por la tarde a moderado en extremos este y oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 22
EL HIERRO
Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en horas centrales. Temperaturas con pocos cambios en ligero descenso. Viento flojo del norte arreciando a moderado por la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 17
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