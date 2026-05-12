La Aemet anuncia intervalos nubosos en Tenerife este miércoles y viento fuerte en las cumbres

Tenerife tendrá este miércoles una jornada marcada por los intervalos nubosos, el aumento de la nubosidad a partir del mediodía y el viento fuerte en las cumbres centrales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores previstos de entre 18 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.

En el norte de la isla no se descarta alguna lluvia débil y ocasional a últimas horas del día. El viento soplará flojo a moderado del nordeste, con más intensidad en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste, y girará a norte durante la tarde. En las zonas altas, el viento será del suroeste, de moderado a fuerte, con posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

Gran Canaria tendrá intervalos nubosos en el norte y viento más intenso en algunas vertientes

En Gran Canaria predominarán los intervalos nubosos en el norte y nordeste, donde existe baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al final del día. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso, aunque con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas apenas variarán, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías del norte, donde podrían ser localmente moderados. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se moverán entre los 19 y los 23 grados.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y oeste. En la costa suroeste se esperan brisas.

Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos variables y ambiente suave

Lanzarote registrará intervalos nubosos, con predominio de las nubes altas. También habrá presencia de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con 16 grados de mínima y 23 de máxima en Arrecife. El viento soplará moderado del nordeste.

En Fuerteventura, la situación será similar. Se esperan intervalos nubosos, principalmente de tipo alto, con algunas nubes bajas durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con valores previstos de 17 grados de mínima y 22 de máxima en Puerto del Rosario. El viento también será moderado del nordeste.

La Palma será la isla con mayor probabilidad de lluvias débiles

En La Palma habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos más cubiertos durante las horas centrales del día. La previsión contempla probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este durante la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque las mínimas podrían subir ligeramente en el este. En Santa Cruz de La Palma se esperan 16 grados de mínima y 22 de máxima.

El viento será flojo del nordeste, con intervalos moderados, y girará a norte por la tarde. En la costa oeste predominarán las brisas.

La Gomera y El Hierro tendrán más nubosidad por la tarde

La Gomera registrará intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las horas centrales. A últimas horas, la Aemet prevé baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte. Las temperaturas apenas cambiarán, con 18 grados de mínima y 23 de máxima en San Sebastián de La Gomera.

El viento será flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos este y oeste, y girará a norte por la tarde. En las costas del sur habrá brisas.

En El Hierro, el cielo estará con intervalos nubosos y tenderá a nuboso durante la segunda mitad del día. También existe baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte y este al final de la jornada.

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Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el nordeste. En Valverde, la previsión sitúa los termómetros entre los 13 y los 19 grados. El viento soplará flojo a moderado del nordeste, girando a norte por la tarde, con brisas en la costa suroeste.