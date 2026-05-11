Tenerife seguirá este martes con ambiente estable, nubes altas y temperaturas suaves según la Aemet

Canarias mantendrá este martes un tiempo en general estable, aunque con presencia de intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución durante las horas centrales del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas apenas sufrirán cambios en el Archipiélago, mientras que el viento irá ganando intensidad conforme avance la jornada.

La previsión apunta a una jornada tranquila en la mayoría de las islas, aunque con más nubosidad en algunos puntos del norte y del interior. El viento soplará inicialmente flojo del norte, pero tenderá a girar a nordeste y arreciará por la tarde, especialmente en las islas orientales y en vertientes expuestas. En el mar habrá marejadilla o marejada y olas de hasta dos metros.

Tenerife alcanzará los 25 grados con más nubosidad durante la mañana

Tenerife volverá a situarse entre las islas más cálidas del Archipiélago, con máximas previstas de hasta 25 grados en Santa Cruz. La jornada arrancará con intervalos de nubes altas, aunque durante la mañana aumentará la nubosidad tanto en el norte como en el sur de la isla.

Las temperaturas se mantendrán estables, aunque podrían subir ligeramente en el este y en las zonas de cumbre. El viento será flojo del norte durante buena parte del día, intensificándose por la tarde. En las cumbres centrales soplará del suroeste con intervalos fuertes.

Gran Canaria y las islas orientales notarán más el viento

En Gran Canaria predominarán los intervalos nubosos en el norte, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos con algunas nubes altas y de evolución durante las horas centrales. Las máximas subirán ligeramente en la vertiente sureste y el viento del nordeste ganará fuerza durante la tarde, especialmente en zonas del sureste y noroeste.

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Lanzarote y Fuerteventura mantendrán cielos variables con presencia de nubes altas y algunas nubes de evolución en interiores y vertientes sur. Las temperaturas seguirán suaves, con máximas de hasta 24 grados, y el viento irá arreciando desde media mañana. En La Palma, La Gomera y El Hierro también se esperan intervalos nubosos, especialmente durante las horas centrales del día. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque podrían bajar ligeramente en algunos puntos de las islas occidentales.