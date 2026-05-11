Estos son, hasta ahora, los pasajeros del 'MV Hondius' que han dado positivo en hantavirus tras desembarcar en Tenerife
Francia ha confirmado un positivo en una pasajera evacuada a París y Estados Unidos trata como positivo a uno de sus repatriados, mientras el resto de viajeros permanecen bajo vigilancia sanitaria
La evacuación internacional de los pasajeros del 'MV Hondius' desde Tenerife ha dejado los primeros positivos conocidos tras el desembarco del crucero afectado por un brote de hantavirus. Hasta ahora, las autoridades sanitarias han confirmado o tratado como positivos casos vinculados a pasajeros repatriados a Francia y Estados Unidos, mientras el resto de viajeros permanece bajo vigilancia en sus países de destino.
El buque llegó a aguas del puerto de Granadilla, en Tenerife, en torno a las 06:30 horas y desde allí se organizó la evacuación de pasajeros de distintas nacionalidades mediante vuelos de repatriación.
Una pasajera francesa, positivo confirmado
El caso más claro confirmado tras la evacuación es el de una mujer francesa que formaba parte del grupo de cinco ciudadanos franceses trasladados desde Tenerife hasta París. La pasajera comenzó a encontrarse mal durante el vuelo de repatriación y, posteriormente, las pruebas realizadas en Francia confirmaron que había dado positivo en hantavirus.
Según la información trasladada por las autoridades francesas, la mujer fue ingresada en un hospital parisino junto a los otros cuatro ciudadanos franceses evacuados. Esos cuatro pasajeros dieron negativo, aunque permaneces hospitalizados en aislamiento preventivo durante al menos 15 días.
Un pasajero estadounidense, tratado como positivo
Estados Unidos también ha informado de un caso entre sus ciudadanos repatriados desde el 'MV Hondius'. Las autoridades estadounidenses han confirmado o tratado como positivo a un pasajero evacuado. Aunque el Ministerio de Sanidad español ha matizado que el resultado fue considerado "positivo débil" por Estados Unidos y no concluyente por España.
Según la versión trasladada por Sanidad, una segunda prueba dio negativo, pero las autoridades estadounidenses decidieron manejar el caso como positivo por precaución. El pasajero fue evacuado de forma separada y viajó aislado en el avión de repatriación.
Otro estadounidense con síntomas leves
Además del pasajero tratado como positivo, otro ciudadano estadounidense presentó síntomas leves compatibles con el hantavirus. Esa persona tuvo tos leve el 6 de mayo, que remitió ese mismo día, por lo que inicialmente no fue clasificada como caso probable.
Finalmente, las autoridades estadounidenses decidieron trasladarlo de forma separada junto al otro pasajero hasta el puerto de Granadilla, y ambos pasajeros viajaron en un avión con unidades de biocontención, como medida de precaución.
Qué ocurre con la mujer de Alicante y la de Barcelona
Además de los pasajeros repatriados tras el desembarco en Tenerife, en España también han estado bajo vigilancia sanitaria dos mujeres ingresadas en Alicante y Barcelona por posible contacto con casos vinculados al brote del 'MV Hondius'.
La paciente de Alicante, de 32 años, fue aislada tras haber coincidido en un vuelo con una persona infectada que posteriormente falleció. La paciente ha dado negativo en dos pruebas PCR consecutivas y continúa aislada a la espera de un tercer control.
En Barcelona, otra mujer ingresada voluntariamente en el Hospital Clínic también ha dado negativo en su primera PCR. Permanece asintomática y seguirá en cuarentena como medida preventiva.
Por tanto, hasta ahora, estos dos casos en España no son positivos confirmados, sino contactos o sospechas sometidos a seguimiento sanitario.
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