Así será el fin de la crisis del 'MV Hondius' en Tenerife: evacuación inminente, desinfección y alerta por nuevos positivos en hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido junto a los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska para detallar el cierre del operativo de emergencia del buque 'MV Hondius' en Tenerife, marcando una hoja de ruta que prioriza la seguridad epidemiológica tras confirmarse nuevos contagios. Según ha informado la titular de Sanidad, las autoridades francesas han ratificado el positivo de un ciudadano galo que ya se encuentra hospitalizado, mientras que desde Estados Unidos se reportan otros dos casos: uno con síntomas leves y un segundo con un resultado positivo débil, lo que mantiene en alerta a los servicios de seguimiento internacional.

En territorio nacional, García ha confirmado que los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla presentan un buen estado de salud. Tras una reunión informativa mantenida con ellos este mediodía, el Ministerio queda a la espera de los resultados de las pruebas PCR realizadas este mismo lunes. "Existe una continua colaboración con todos los países implicados para seguir minuciosamente la evolución de cada afectado", ha subrayado la ministra, destacando la robustez del sistema sanitario español ante este desafío internacional sin precedentes en las costas canarias.

La ministra de Sanidad, Mónica García (2d), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), durante el desembarco del crucero con hantavirus en Tenerife. / Álex Rosa

Cambio logístico: un único vuelo para la repatriación

Uno de los puntos clave del anuncio de Mónica García ha sido la modificación del plan de vuelo. Debido a complicaciones técnicas con la aeronave australiana, será finalmente el avión fletado por Países Bajos el que asuma el traslado de la totalidad de los 22 ciudadanos que desembarcan hoy. Este grupo incluye a los pasajeros de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, además de parte de la tripulación. El objetivo es que la operación de despegue y la salida del buque permitan iniciar de inmediato las labores de desinfección profunda en el Puerto de Granadilla.

Estado del buque: tras completar el repostaje y avituallamiento, 32 tripulantes permanecerán a bordo para navegar hasta Róterdam.

tras completar el repostaje y avituallamiento, 32 tripulantes permanecerán a bordo para navegar hasta Róterdam. Protocolo de seguridad: una vez el avión despegue, se activará la desinfección total de las zonas portuarias afectadas siguiendo estrictos criterios técnicos.

una vez el avión despegue, se activará la desinfección total de las zonas portuarias afectadas siguiendo estrictos criterios técnicos. Transparencia: más de 400 periodistas acreditados han seguido un proceso que la ministra califica como "un valor extraordinario en materia de salud pública".

Mónica García responde al Cabildo: "No entraremos en polémicas"

Ante las recientes quejas de la presidencia del Cabildo de Tenerife, la ministra ha sido tajante al rechazar cualquier enfrentamiento institucional. García ha asegurado que el Gobierno de España no participará en "polémicas estériles" y que su gestión se ha basado estrictamente en criterios científicos y técnicos comunicados puntualmente al Gobierno de Canarias. "El mundo nos está mirando y agradeciendo nuestras capacidades", ha afirmado, poniendo en valor el papel de los servidores públicos y la solidaridad del pueblo canario durante la crisis.

Luto en el operativo de Granadilla

La ministra de Sanidad también ha querido dedicar un espacio para trasladar sus condolencias oficiales a la familia y compañeros del Guardia Civil fallecido este domingo por una parada cardiaca. Este suceso ha teñido de luto un operativo que encara sus últimas horas con la salida del 'MV Hondius' hacia aguas internacionales. Con este movimiento, España concluye una de las operaciones de gestión sanitaria más complejas de los últimos años, reforzando su posición en la gestión de alertas epidemiológicas globales.