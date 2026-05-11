Sanidad invertirá 6,8 millones en las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Tacoronte

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias invertirá 6,8 millones de euros para finalizar las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Tacoronte. La contratación de estos trabajos permitirá reanudar el proyecto que quedó paralizado en la legislatura anterior y rehabilitar las instalaciones del inmueble, que cuenta con más de treinta años de antigüedad, por lo que la ejecución del conjunto de actuaciones se realizará en tres fases que se iniciarán con la terminación de la edificación actualmente en estructura.

Con la autorización del gasto realizada este lunes por el Ejecutivo regional, el Servicio Canario de Salud puede iniciar la contratación del proyecto. La obra de ampliación dotará al centro de nuevos espacios, pasando de los 2.739 metros cuadrados actuales a una superficie de más de 3.000.

Nuevos espacios en las tres plantas del edificio

El proyecto afectará a los tres niveles de los que dispone el edificio y permitirá disponer de nuevos espacios para los accesos, vestíbulo y zona de atención al paciente, el área de sala de espera, observación y consultas de pediatría, zona de lactancia, la zona de consultas y sala de espera de Medicina Familiar y Comunitaria, y consulta bucodental, y la zona de Urgencias, sala de espera, sala de RCP, control y accesos a Urgencias. También se habilitarán nuevos espacios para almacén, accesos a terraza y zonas para grupos electrógenos, cuartos de electricidad y aseos.

La ampliación del centro se inició en 2019, con un plazo de ejecución de más de dos años y un presupuesto aproximado de unos 2,9 millones de euros. Las obras se vieron afectadas, en primera instancia, por la crisis sanitaria de la COVID y luego por dificultades en la ejecución, que derivaron en la resolución del contrato y la redacción de un nuevo proyecto de finalización de la obra, que comprende además la reforma de las instalaciones actuales del centro de salud.

El edificio del Centro de Salud de Tacoronte presta servicios de Atención Primaria en la Zona Básica de Salud Tacoronte-El Sauzal, con 32.242 usuarios con Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), de los que 19.683 están adscritos al Centro de Salud de Tacoronte y los restantes, a los consultorios de El Sauzal, Ravelo, Agua García y San Juan Perales.

En las actuales instalaciones se prestan los servicios de medicina de familia, enfermería, pediatría, fisioterapia, retinografía ambulatoria, ecografía clínica, espirometría, trabajo social, matrona, enfermería de enlace y unidad de salud bucodental.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tacoronte celebra "este importante paso anunciado por el Ejecutivo regional, con el que se da luz verde a la continuidad de unos trabajos prioritarios para la ciudad", aseguraron en un comunicado. "Confiamos en que la ficha económica y los plazos estipulados, ahora sí, puedan materializarse en tiempo y forma, consiguiendo con ello unas instalaciones dignas, modernas y a la altura de la ciudadanía de nuestro entorno", concluyen.